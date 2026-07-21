تعاون بين «إي آند الإمارات» و«كور42» في مجال الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إي آند الإمارات» و«كور42»، التابعة لمجموعة «G42» والمتخصصة في مجالات الحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، شراكة لإطلاق خدمة حوسبة الذكاء الاصطناعي السيادية، التي تتيح للمؤسسات في دولة الإمارات والأسواق العالمية وصولاً فورياً وآمناً إلى بنية تحتية محلية للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحالات استخدامه.

وتمثل منصة الحوسبة السيادية للذكاء الاصطناعي القائمة على وحدات معالجة الرسومات، أولى الحلول المشتركة ضمن شراكة عالمية أشمل بين الجانبين، والتي تشمل أيضاً التعاون في تعزيز مرونة خدمات الذكاء الاصطناعي الحيوية وضمان استمرارية البنية الرقمية الوطنية وحمايتها في دولة الإمارات.

يجمع الحل الجديد بين سحابة الذكاء الاصطناعي السيادية التابعة لشركة «كور42» والبنية التحتية الرقمية الوطنية واسعة النطاق وخدمات الاتصال الآمنة والعلاقات المحلية مع العملاء والخدمات الاحترافية التي توفرها «إي آند الإمارات»، وذلك بهدف تقديم منصة متكاملة تمكّن المؤسسات من الانتقال من مرحلة وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التشغيل والإنتاج ضمن إطار تجاري وتشغيلي موحد.

وتهدف الخدمة إلى الإبقاء على مهام العمل الحساسة والبيانات داخل دولة الإمارات، مع توفير مسار عملي وسريع للعملاء لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها وضبطها وتحسينها، وإجراء عمليات الاستدلال عليها وتفعيلها على نطاق واسع.

ولا يزال الوصول إلى بنية تحتية محلية لوحدات معالجة الرسومات على نطاق واسع يمثل تحدياً، كما قد تفتقر بيئات الحوسبة السحابية التقليدية إلى السعة المحلية الكافية، بينما تتطلب حلول تفعيل هذه النماذج داخل المؤسسات استثمارات رأسمالية كبيرة وفترات تنفيذ طويلة.

وصرّح عصام محمود، النائب الأول للرئيس للشركات الصغيرة والمتوسطة في شركة «إي آند الإمارات»: «أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من آلية عمل المؤسسات، لذلك فإن تعاوننا مع «كور42» يتيح للمؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات وسيلة أبسط وأسرع وأكثر أماناً للوصول إلى بنية تحتية سيادية لوحدات معالجة الرسومات وربط بياناتها، وتفعيل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع».



