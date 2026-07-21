«دبي الصناعية» تستقطب استثماراً بقيمة 150 مليون درهم لمجموعة طلال

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة طلال وضع حجر الأساس لمنشأة توزيع مركزية جديدة في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، باستثمار يبلغ 150 مليون درهم في أكبر استثمار تنفّذه المجموعة منذ تأسيسها، وذلك في خطوة تُعزّز مكانة مدينة دبي الصناعية مركزاً رائداً للصناعات والخدمات اللوجستية، وتسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد في دولة الإمارات والمنطقة.

ويمتد المشروع على مساحة مبنية تبلغ 350 ألف قدم مربعة، ويضم مرافق متطورة تشمل 25 ألف قدم مربعة للتخزين المبرّد، و43 رصيفاً للتحميل، ومركزاً للتجارة الإلكترونية، إلى جانب المقر الرئيسي للمجموعة ومتجر للبيع بالجملة ومركز لخدمة العملاء، بما يتيح دمج عمليات التوزيع والبيع بالتجزئة والخدمات التشغيلية في موقع واحد. ومن المقرر إنجاز المشروع خلال الربع الثالث من عام 2027.

وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم القطاع الصناعي، أن المشروع يجسّد المكانة العالمية لدولة الإمارات ودبي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن مدينة دبي الصناعية توفر بنية تحتية متطورة وموقعاً استراتيجياً ومنظومة أعمال متكاملة، تمكّن الشركات من التوسع وتعزيز كفاءة عملياتها، بما يواكب مستهدفات مشروع 300 مليار وأجندة دبي الاقتصادية D33.

ومن المتوقع أن يوفر المركز الجديد نحو 600 فرصة عمل عند بدء تشغيله، وأن يسهم في دمج ستة مستودعات قائمة حالياً ضمن منشأة واحدة، بما يعزّز الكفاءة التشغيلية ويرفع مستوى مرونة سلاسل التبريد وتوافر المنتجات الطازجة وسريعة التلف.

وقال محمود حاجي باليل، الشريك في رئاسة مجلس إدارة مجموعة طلال، إن المشروع سيدعم خطط التوسع الإقليمية للمجموعة ويرفع كفاءة عملياتها التشغيلية، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المتقدمة التي توفرها مدينة دبي الصناعية.

