«أرادَ» تطلق المرحلة الأولى من «ثايمسايد ويست» شرق لندن بقيمة 12 مليار درهم



لندن (الاتحاد)

كشفت شركة التطوير العالمية «أرادَ» عن تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع «ثايمسايد ويست»، أحد أكبر مشاريع التجديد الحضري في لندن، والذي سيتحوّل إلى وجهة سكنية حيوية جديدة في شرق العاصمة البريطانية وتحديداً في منطقة رويال دوكس بلندن على مساحة تبلغ نحو مليوني قدم مربعة وبقيمة تطوير إجمالية تبلغ 12 مليار درهم ويحتضن أطول امتداد غير مطوَّر على الواجهة النهرية في لندن ويطلّ مباشرة على أرينا «The O2» ومبنى قاعة المدينة «City Hall».

ويستوعب الموقع ما لا يقل عن 5000 منزل جديد وفق رخصة التخطيط القائمة 35% منها مخصصة لمساكن ميسورة التكلفة مع تخصيص نصف الموقع للمساحات الخضراء وواجهة مائية بطول كيلومتر واحد.

ويشكّل المشروع ركيزةً محورية في الرؤية طويلة الأمد لتطوير منطقة رويال دوكس إحدى أكبر مناطق التجديد الحضري في أوروبا والتي يجري تطويرها بتعاون بين شركاء من القطاعين العام والخاص.

وتقوم أرادَ بتنفيذ مشروع «ثايمسايد ويست» بالشراكة مع سلطة لندن الكبرى «GLA» وذراعها للأراضي والعقارات «GLAP» في إطار التزام مشترك بتوفير المنازل الجديدة والبنية التحتية العامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقة رويال دوكس على المدى الطويل.

وأسندت أرادَ العمل على المرحلة الأولى إلى ثلاث شركات عالمية وهي جينسلر للهندسة المعمارية وآروب لاستشارات البيئة المبنية وبلانِت لهندسة الحدائق وذلك ضمن التزام الشركة بتطوير حي جديد في «ثايمسايد ويست» ودعم الرؤية طويلة الأمد لمنطقة رويال دوكس.

ومن المتوقع أن تتقدم أرادَ بطلب الحصول على الموافقة التخطيطية للمرحلة الأولى خلال الصيف على أن تنطلق أعمال الإنشاء مطلع عام 2028 حال الحصول على الموافقات اللازمة.

وتعمل أرادَ عن كثب مع هيئة النقل في لندن «TfL» على إنشاء محطة جديدة لقطار الدوكلاندز الخفيف «DLR» التي ستشكل إضافةً رئيسة للبنية التحتية العامة ومن المخطط افتتاحها بالتزامن مع تسليم المرحلة الأولى.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: حددنا عقب استثمارنا في مشروع «ثايمسايد ويست» في نوفمبر 2025 طموحاً واضحاً بإطلاق هذا التطوير الكبير على ضفاف النهر إسهاماً في تخفيف الضغط على قطاع الإسكان في العاصمة ويأتي إعلاننا اليوم عن خطط المرحلة الأولى وتعيين جينسلر وآروب وبلانِت خطوةً جوهرية على هذا الطريق.

من جانبه قال توم كوبلي نائب عمدة لندن لشؤون الإسكان والتطوير السكني: تمضي «أرادَ» قدماً في المرحلة الأولى من إعادة تطوير «ثايمسايد ويست» أحد أبرز المواقع في منطقة رويال دوكس وسنتمكن معاً من تسليم ما لا يقل عن 5000 منزل جديد، 35% منها ميسورة التكلفة فيما نُعيد إحياء هذا الجزء من العاصمة ونسهم في بناء لندن أفضل تتسع فيها المساحات الخضراء وتُتاح فيها الفرص للجميع.

وقال فرحد حسين عمدة نيوهام إن «ثايمسايد ويست» من أبرز فرص التجديد الحضري في نيوهام، مرحباً بهذا الإنجاز المهم الذي سيوفّر المزيد من المنازل الجديدة والمسطحات الخضراء ووسائل النقل الأفضل لسكان المنطقة.

من جانبه قال دنكان سوينهو الشريك الإداري في جينسلر إن «ثايمسايد ويست» يتيح فرصة تاريخية لإعادة تشكيل امتداد واسع من الواجهة النهرية في لندن، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع أرادَ وجميع الجهات المعنية لتصميم حي يُرسي معياراً جديداً للحياة الحضرية المستدامة في العاصمة لندن.