«الاتحاد للشحن» تطلق رحلة أسبوعية ثانية إلى «شارل ديغول»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد للشحن» عن توسيع نطاق عملياتها التشغيلية في فرنسا من خلال إطلاق رحلة شحن أسبوعية ثانية إلى مطار باريس شارل ديغول.

وتأتي هذه الخدمة الإضافية لتعزيز الروابط التجارية بين فرنسا والأسواق العالمية الرئيسة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب زيادة السعة الاستيعابية ومرونة العمليات المتاحة للعملاء لنقل الشحنات المتخصصة ذات القيمة العالية.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتنامي من العملاء عبر العديد من قطاعات الشحن الاستراتيجية، وتعد باريس بوابةً محورية ضمن شبكة الاتحاد للشحن العالمية، حيث تسهم في تسهيل حركة شحنات الأدوية عبر خدمة فارما لايف، ونقل المنتجات سريعة التلف عبر خدمة «فريش فوروارد»، وخدمات نقل الخيول عبر «سكاي ستيبلز»، إلى جانب الخدمات اللوجستية للقطاع الثقافي عبر «فلاي كلتشر»، التي تؤدي دوراً حيوياً في دعم المتاحف والمؤسسات الثقافية في أبوظبي وخارجها.

وفي هذا الصدد، علّق ستانيسلاس بران الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في «الاتحاد للطيران» قائلاً: «لطالما شكّلت فرنسا سوقاً بالغة الأهمية بالنسبة للاتحاد للشحن، ويعكس إطلاق رحلة الشحن الأسبوعية الثانية إلى باريس قوة الطلب من جانب عملائنا وتطلعاتنا طويلة المدى في المنطقة. ومع التطور المستمر لحركة التجارة العالمية، يحتاج عملاؤنا إلى مرونة أكبر، وسعة استيعابية إضافية، ووصول موثوق إلى الأسواق العالمية. ومن خلال توسيع خدماتنا إلى باريس، نعمل على تعزيز شبكة الربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للخدمات اللوجستية وحلول الشحن المتكاملة».

على مدى أكثر من عقدين من الزمن، واصلت الاتحاد للشحن دعم حركة التجارة الفرنسية عبر مركزها التشغيلي في أبوظبي، مرسخةً روابط متينة تجمع الشركات في فرنسا بفرص النمو والازدهار في مختلف أنحاء العالم؛ حيث نجحت الناقلة خلال عام 2025 وحده في نقل ما يزيد على 26,000 طن من الشحنات من وإلى العاصمة الفرنسية.

واليوم، تضم شبكة خدمات الاتحاد للشحن في فرنسا ثلاث رحلات ركاب يومية إلى باريس، ورحلتي شحن أسبوعيتين إلى مطار شارل ديغول، بالإضافة إلى وجهة ركاب موسمية إلى مدينة نيس، مما يمنح العملاء سعة استيعابية أكبر ومرونة أعلى للوصول إلى الأسواق العالمية.

يأتي هذا التوسع الأحدث في إطار استثمارات الاتحاد للشحن المستمرة لتطوير شبكتها الأوروبية، ودعم مرونة سلاسل التوريد العالمية. ومن خلال تعزيز الروابط بين فرنسا والأسواق الدولية الرئيسة، تلتزم الاتحاد للشحن بتزويد عملائها بالسعة الاستيعابية، والمرونة العالية، والحلول المتخصصة اللازمة لتسهيل حركة التجارة العالمية وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار.