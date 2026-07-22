ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفع ⁠سعر الذهب اليوم إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين بدعم من عمليات الشراء، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات بشأن ​توقعات أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4113.73 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ ‌10 ⁠يوليو. وقفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس 1.1 بالمئة إلى 4119.1 دولار.

وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 59.82 دولار للأوقية، وصعد ​سعر البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1655.61 دولار، وزاد ⁠سعر البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1302.25 دولار.