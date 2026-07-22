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تعاون بين «دبي الجنوب» و«الإمارات دبي الوطني» لتسهيل حلول التمويل السكني

تعاون بين «دبي الجنوب» و«الإمارات دبي الوطني» لتسهيل حلول التمويل السكني
22 يوليو 2026 13:42

 
دبي (الاتحاد)
أبرمت شركة «دبي الجنوب للعقارات»، المملوكة بالكامل لـ«دبي الجنوب»، شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تزويد عملائها بحلول للتمويل السكني مخصّصة للعقارات على الخارطة.
وتعمل شركة «دبي الجنوب للعقارات» حالياً على تطوير مشاريع عقارية متعددة بنظام التملك الحر في «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير رئيسي يركّز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات.
وقّع مذكرة التفاهم، شاهد أحمد، المدير التنفيذي المالي في «دبي الجنوب»، وروهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
ويهدف بنك الإمارات دبي الوطني من خلال هذه المبادرة، إلى تلبية الطلب المتنامي على التمويل العقاري في إحدى أبرز مناطق النمو الواعدة في دبي، ما يتيح للمشترين والمستثمرين مرونة تمويلية أكبر عبر المشاريع المؤهلة.
وأكد شاهد أحمد، التزام «دبي الجنوب» بتسهيل رحلة تملك المنازل وجعلها أكثر مرونة، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني توفّر حلول تمويل عقاري مخصّصة للمشاريع على الخارطة للمشترين المؤهلين.
من جانبه، قال روهيت جارج، إنه من خلال تقديم حلول للتمويل العقاري مرنة ومخصّصة للراغبين بشراء المنازل، يسهم البنك في تمكين عملائه من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، بجانب دعم رؤية الإمارة للتنمية الحضرية المستدامة والازدهار على المدى الطويل.
وبموجب هذا التعاون، يوفّر بنك الإمارات دبي الوطني حلول التمويل العقاري بأسعار تنافسية وإجراءات اعتماد مبسّطة، ما يقدم للمشترين صورة واضحة عن خياراتهم التمويلية في مراحل مبكرة.

دبي الجنوب
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