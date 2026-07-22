أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في أسبوعين

أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء عند أعلى مستوى لها منذ أسبوعين مدفوعة بأسهم قطاعي الطاقة والدفاع في حين قفز سهم راندستاد مسجلاً أقوى أداء يومي له منذ عام 2008 بعد أن فاقت الإيرادات ​الفصلية لأكبر شركة توظيف في العالم التوقعات.

وارتفع سهم راندستاد، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، بنسبة تقارب 14 بالمئة متصدرة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد أن أشارت الشركة إلى تعافي الطلب في أسواق ⁠رئيسية.

وارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 647.07 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ ​السادس من يوليو الجاري.

وسجلت معظم القطاعات ارتفاعاً طفيفاً. وتصدرت أسهم ​قطاعي الفضاء والدفاع ‌المكاسب مرتفعة 2.6 بالمئة. وزاد مؤشر الطاقة ⁠0.8 بالمئة مع ​تجاوز أسعار خام برنت مستوى 93 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في ستة أسابيع.





