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أسعار الذهب عند ذروة أسبوعين

أسعار الذهب عند ذروة أسبوعين
22 يوليو 2026 23:20

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من عمليات ​شراء فنية في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل بحثاً عن مؤشرات بشأن توقعات ⁠أسعار الفائدة.

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وصعد الذهب ​في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 4145.24 ​دولار للأوقية ‌بحلول الساعة 1641 بتوقيت جرينتش ⁠بعد ​أن سجل أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو في وقت سابق اليوم. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.9 بالمئة إلى 4151.90 ‌دولار عند التسوية. 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 59.98 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1640.63 دولار، وزاد ​البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1299.47 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الفائدة الأميركية
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