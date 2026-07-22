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اقتصاد

«شباب الطيران المدني بالشارقة» يختتم الدورة الأولى من البرنامج التعريفي

جانب من فعاليات الدورة الأولى من البرنامج التعريفي بقطاع الطيران (من المصدر)
23 يوليو 2026 00:58

الشارقة (الاتحاد)

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اختتم مجلس شباب دائرة الطيران المدني بالشارقة، بالتعاون مع مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات التابع للدائرة، الدورة الأولى من البرنامج التعريفي بقطاع الطيران، بمشاركة 20 طالباً وطالبة، ضمن برنامج يستهدف تدريب 60 مشاركاً عبر ثلاث دورات متخصّصة.
واستمرت الدورة خمسة أيام، تلقى خلالها المشاركون معارف ومهارات أساسية حول قطاع الطيران، وتعرفوا إلى أبرز مجالاته وفرصه المهنية من خلال محاضرات نظرية وزيارات ميدانية، مكّنتهم من الاطلاع على العمليات التشغيلية، بما عزّز فهمهم للجوانب التطبيقية لهذا القطاع.
ويأتي البرنامج تنفيذاً لإحدى توصيات الحلقة الشبابية «تمكين الشباب في قطاع الطيران»، التي نظّمها مجلس شباب الطيران المدني بالشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب، في أبريل الماضي، بهدف تعريف الطلبة بفرص القطاع، وتنمية اهتمامهم بتخصصاته، والإسهام في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة لدعم مستقبل صناعة الطيران.
ويتضمن البرنامج ثلاث دورات تدريبية، بواقع 20 مشاركاً في كل دورة، تستمر كل منها خمسة أيام، وبعد اختتام الدورة الأولى المخصّصة لطلبة المدارس، تتواصل فعاليات البرنامج حتى نهاية أغسطس المقبل بتنظيم دورتين تستهدفان طلبة جامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وكليات التقنية العليا.

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