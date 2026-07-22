89.57 مليار درهم توزيعات نقدية للشركات المدرجة عن أرباح عام 2025

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

كشفت بيانات هيئة سوق المال عن قيام «الهيئة» بصرف ما يزيد على 239.6 مليون درهم توزيعات أرباح غير متسلمة في عام 2025، بعد تلقيها 41 ألف طلب ضمن ملف توزيعات الأرباح غير المتسلمة لما قبل مارس 2025، والأرصدة النقدية للحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة المالية.

وأكدت «الهيئة» مواصلة مبادرتها الوطنية لاسترداد توزيعات الأرباح غير المتسلمة والأرصدة النقدية للحسابات الراكدة لما قبل مارس 2025 بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، منوهة بأن «الهيئة» وفرت منظومة إلكترونية متكاملة تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها رقمياً في خطوة تعكس تحول الإطار التنظيمي إلى خدمات عملية تضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة المؤسسية.



توزيعات أرباح

أشار التقرير السنوي لهيئة سوق المال إلى أن إجمالي التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات عن أرباح عام 2025 جاوزت 89.574 مليار درهم توزيعات بواقع 45.679 مليار درهم توزيعات نقدية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 43.895 مليار درهم لشركات سوق دبي المالي.

وأوضح التقرير أن الشركات التابعة لقطاع البنوك كانت الأكثر توزيعاً في كلا السوقين بنحو 33.36 مليار درهم، متضمنة 17.846 مليار درهم لبنوك أبوظبي و15.513 مليار درهم لبنوك دبي.

وقال التقرير، إن شركات قطاع العقارات جاءت في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأكثر توزيعاً للأرباح النقدية في كلا السوقين بنحو 13.23 مليار درهم، متضمنة 1.454 مليار درهم لشركات أبوظبي و11.77 مليار درهم للشركات العقارية في دبي، منبهاً إلى أن شركات الطاقة جاءت في المرتبة الثالثة بتوزيعات تخطت 11.27 مليار درهم، وكانت جميعها تابعة لشركات قطاع الطاقة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



طروحات الأسهم

ذكر تقرير هيئة سوق المال أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب الأولي في عام 2025 جاوز 3.692 مليار سهم بقيمة تخطت 7.292 مليار درهم بعد طرح 4 شركات للاكتتاب العام هي الفا داتا، الإمارات للاتصالات المتكاملة (طرح ثانوي)، وأليك القابضة، وصندوق مساكن دبي.

وقال إن قيمة طرح الشركات المدرجة إدراجاً مباشراً لدى الأسواق المالية بالدولة بلغ 7.24 مليار درهم منها 4.2 مليار درهم قيمة طرح شركة أوراسكوم كونستراكشن و3 مليارات درهم قيمة طرح أسهم شركة ساجاس للاستثمار في السوق الثانوية.

وأكد التقرير زيادة رأسمال 9 شركات مدرجة خلال العام بنحو 6.12 مليار درهم، وهي المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، شركة وطنية للتكافل العام، شركة وطنية للتكافل العائلي، شركة ميثاق للتأمين التكافلي، البنك العربي المتحد (حقوق أولوية)، شركة الخليج للملاحة القابضة، بنك أبوظبي التجاري (حقوق أولوية)، شركة الخليج للملاحة القابضة (إصدار سندات الزامية التحول) وأخيراً زاند بنك، مبيناً أن إجمالي قيمة إدراجات الأسهم في الأسواق المالية المحلية بلغ نحو 14.53 مليار درهم توزعت على 7.29 مليار درهم طروحات عبر الاكتتاب العام و7.24 مليار درهم إدراجات مباشرة، إلى جانب 6.12 مليار درهم زيادات في رؤوس الأموال.

ولفت التقرير إلى تسجيل 5 شركات مساهمة عامة محلية خلال عام 2025 هي مجموعة أبوظبي التنموية القابضة، شركة ألفيت للتأمين، شركة العماد القابضة، ألفا داتا، وشركة أليك القابضة، مختتماً بالإشارة إلى تنفيذ 3 صفقات اندماج واستحواذ خلال العام، بواقع صفقتين للاستحواذ على شركات مساهمة عامة، وصفقة اندماج الشركات المساهمة العامة، وهي استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة الأقلية في مصرف الإمارات الإسلامي، واستحواذ تي سي مينا هولدينغ ليمتد على أسهم أسمنت الخليج، مع اندماج كل من زاند بنك وشركة إرادة كابيتال.



الأصول الافتراضية

وفقاً لتقرير «سوق المال»، فإن «الهيئة» انتهت في عام 2025 من تسجيل 18 شركة من شركات الأصول الافتراضية الحاصلة على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى 39 شركة بنسبة نمو بلغت 86% مقارنة بعام 2024.

كما أصدرت «الهيئة» تراخيص لشركتين جديدتين خلال العام، ليصل إجمالي عدد الشركات المرخصة من قبل «الهيئة» إلى 3 شركات، منوهاً بأنه على مدار العام بلغ عدد الشركات التي تعمل على استكمال متطلبات الترخيص كمزودي خدمات للأصول الافتراضية 16 شركة بنسبة زيادة بلغت 39% مقارنة بعام 2024، مع استمرار تقديم الدعم الفني والتنظيمي لضمان استيفاء المتطلبات المعتمدة.