الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس عن أعلى مستوياته في أسبوعين المسجل في الجلسة الماضية وسط ارتفاع أسعار ​النفط بينما يحول المتعاملون أنظارهم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر عقده الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات حول موعد أي زيادات محتملة ⁠في أسعار الفائدة. بحلول الساعة 0324 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في ​المعاملات الفورية عند 4132.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى 4165.87 ​دولار في ‌الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى ⁠له ​منذ السابع من يوليو. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4 بالمئة إلى 4134.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 59.90 دولار للأوقية وصعد ​سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1656.24 دولار وزاد سعر البلاديوم ​0.8 بالمئة إلى 1301.25 دولار.