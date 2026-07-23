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الدولار يستقر والين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً

الدولار يستقر والين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً
23 يوليو 2026 10:03

استقر سعر صرف الدولار الأميركي في تعاملات اليوم الخميس، وسط تأثير ارتفاع أسعار النفط على توقعات التضخم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.11 نقطة.

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وفي أسواق العملات، ارتفع اليورو 0.02% إلى 1.1412 دولار، بينما تراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6989 دولار أميركي، وانخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة نفسها إلى 0.5811 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3373 دولار.

وفي اليابان، ارتفع الين 0.02% إلى 163.1 ين مقابل الدولار، ليظل قريبا من أدنى مستوياته في نحو 40 عاما.

المصدر: وام
الدولار
الين
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