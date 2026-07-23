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اقتصاد

عبدالله بن طوق: البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي يتيح قياساً أدق لقطاعات النمو الجديدة

عبدالله بن طوق
23 يوليو 2026 14:44

قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يعكس نضج المنظومة الإحصائية الوطنية وثقتها، موضحا أن المراجعات الشاملة ممارسة تعتمدها الأنظمة الإحصائية المتقدمة كلما تطورت الاقتصادات وتوسعت مصادر البيانات.

 

ونوه معاليه في تصريح له إلى أن البرنامج سيتيح قياساً أدق لقطاعات النمو الجديدة من الاقتصاد الرقمي والخدمات إلى السياحة والاستثمار بما يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية قاعدة إحصائية أكثر شفافية وقابلية للمقارنة.

 

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وأضاف معالي عبدالله بن طوق أن البرنامج يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية، ويدعم جهود الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وتطوير سياسات واستراتيجيات اقتصادية استباقية تستند إلى إحصاءات دقيقة، بما يدعم صناعة القرار الاقتصادي والتخطيط المستقبلي وتوحيد منهجيات العمل الإحصائي في الدولة، ويعزز استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية المتسارعة، وبما يُرسّخ حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

 

المصدر: وام
عبدالله بن طوق
الإحصاء
محمد بن راشد
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