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اقتصاد

«مياه وكهرباء الإمارات» تدعم خفض الانبعاثات بقطاع الضيافة في أبوظبي

شعار شركة مياه وكهرباء الإمارات
23 يوليو 2026 17:26

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن عقد شراكة استراتيجية مع فندق أنداز كابيتال جيت أبوظبي، التابع لمجموعة حياة، لتشغيل كافَّة مرافق الفندق بالطاقة النظيفة المعتمدة من خلال شهادات الطاقة النظيفة، وذلك في خطوة حيوية تهدف إلى خفض الانبعاثات في قطاع الضيافة في أبوظبي.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بتزويد الفندق بكافة احتياجاته من الطاقة عبر مصادر الطاقة النظيفة التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، والتي يتم توثيقها من خلال شهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، باعتبارها الأداة المعتمدة الوحيدة في أبوظبي المعترف بها دوليا، والتي تتيح للجهات توثيق استهلاكها من الطاقة النظيفة، مما يتيح للفندق اتخاذ خطوات فعّالة نحو خفض انبعاثات النطاق 2 من عمليّاته اليومية، بما يحقق أهدافه تجاه الاستدامة.
وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات: يُعدّ انتقال قطاع الضيافة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات على المدى البعيد، ومن خلال اعتماد شهادات الطاقة النظيفة، سيتمكن فندق أنداز كابيتال جيت أبوظبي من قطع شوط كبير في ترجمة طموحاته على أرض الواقع من خلال اتخاذ إجراءات مناخية قابلة للتحقق، بما يمنحه ميزة تنافسية قوية في هذا القطاع الحيوي الذي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه البيئة، وتُجسِّد هذه الشراكة جهود شركة مياه وكهرباء الإمارات في تمكين مختلف المؤسسات في إمارة أبوظبي من خفض انبعاثات الكربون في عملياتها بشكل استراتيجي، والتخلص من انبعاثات النطاق 2، والمساهمة بشكل رئيسي في دفع مسيرة الدولة تجاه مستقبل خالٍ من الانبعاثات.
ومن جانبه، قال دومينيك ستروبيل، المدير العام لفندق أنداز كابيتال جيت أبوظبي: من خلال تشغيل الفندق باستخدام طاقة نظيفة معتمدة، نُسهم بشكل كبير في خفض بصمتنا الكربونية، مع دعم طموحات دولة الإمارات في مجال العمل المناخي.
وبموجب هذه الاتفاقية، ينضمُّ فندق أنداز كابيتال جيت أبوظبي إلى منظومة متنامية من كبرى الجهات الرائدة في الاستدامة من مختلف القطاعات التي تعتمد على شهادات الطاقة النظيفة، حيث تُواصل كبرى المؤسسات في قطاعات رئيسية، تشمل الرعاية الصحيّة، والصناعات الثقيلة، والتجزئة، والطاقة، والصحّة، والعقارات، والبنية التحتية الرقمية، والفعاليات، تعزيز أهداف دولة الإمارات لإزالة الكربون، من خلال الحصول على شهادات الطاقة النظيفة.

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