«أبوظبي الإسلامي» أول مصرف عالمياً يعتمد منصة «Visa Threat Intelligence» لتعزيز الأمن السيبراني



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «فيزا - Visa»، ومصرف أبوظبي الإسلامي، عن شراكة استراتيجية لتطبيق منصة «Visa Threat Intelligence Platform - VTIP»، ليصبح بذلك مصرف أبوظبي الاسلامي أول مصرف على مستوى العالم يقوم باعتماد هذه المنصة والمشاركة تصميم حالات الاستخدام الأولية والإطار التشغيلي لهذه المبادرة بالشراكة مع فيزا.

وتُعد منصة «VTIP» من الجيل الجديد للحلول الأمنية التي تجمع بين معلومات التهديدات السيبرانية وبيانات الاحتيال المرتبطة بالمدفوعات في منصة موحدة، مما يتيح للمؤسسات المالية اكتشاف المخاطر في مراحل مبكرة والاستجابة لها بشكل أسرع وأكثر فعالية.

ويعزز هذا التعاون جهود المصرف في تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، وتعزيز المرونة الرقمية، والارتقاء بجهود الوقاية الاستباقية من الاحتيال، كما يستند إلى الشراكة الممتدة بين مصرف أبوظبي الإسلامي و«فيزا» في تعزيز الأمن السيبراني على مستوى القطاع المالي، ويعكس استراتيجية المصرف الأوسع للاستثمار في التقنيات المتقدمة التي تعزز ثقة المتعاملين، وتحمي الخدمات الرقمية، وتدعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام.

ومع استمرار تطور التهديدات السيبرانية وازدياد تعقيدها، تبرز الحاجة إلى حلول أكثر ذكاءً واستباقية لحماية المتعاملين والخدمات الرقمية، ومن خلال دمج معلومات استخبارات التهديدات السيبرانية مع بيانات المدفوعات، توفر منصة «VTIP» قدرات متقدمة للكشف المبكر عن المخاطر، وتسريع الاستجابة للحوادث الأمنية، وتعزيز جهود الوقاية من الاحتيال، بما يسهم في حماية المتعاملين والحد من المخاطر المالية.

تم دمج هذه المنصة ضمن منظومة مصرف أبوظبي الإسلامي لمكافحة الاحتيال، لتزويد فرق الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر برؤية أكثر شمولاً للتهديدات الناشئة، من خلال معلومات استباقية تسهم في تسريع اكتشاف المخاطر، وتعزيز كفاءة التحقيق في الأنشطة المشبوهة، وتوفير مستويات أعلى من الحماية في مواجهة التهديدات السيبرانية وأساليب الاحتيال المتطورة.

وقال أميت مالهوترا الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يعكس التبني المبكر لمنصة»VTIP«التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالابتكار وتقديم تجربة مصرفية آمنة وموثوقة لعملائنا، ومن خلال تعزيز قدرتنا على اكتشاف مخاطر المدفوعات في مراحل مبكرة والاستجابة لها بكفاءة أكبر، نواصل الارتقاء بمستويات حماية العملاء، مع دعم تجربة مصرفية رقمية سلسة وآمنة تتميز بالمرونة والموثوقية».

ويعكس هذا الإعلان استمرار ريادة مصرف أبوظبي الإسلامي في مجال الابتكار في الأمن السيبراني فقد استضاف المصرف في وقت سابق من هذا العام واحدة من أكبر مسابقات الابتكار في الأمن السيبراني على مستوى المنطقة، والتي جمعت شركات التكنولوجيا الناشئة لتطوير حلول من الجيل الجديد تسهم في تعزيز مرونة القطاع المالي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المصرف الأوسع لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع وشركاء التكنولوجيا والمبتكرين، بهدف مواجهة المخاطر السيبرانية المتطورة وتسريع تبني القدرات الأمنية المتقدمة.

وتُعد منصة «VTIP» حلاً مبتكراً يساعد المؤسسات المالية على اكتشاف التهديدات السيبرانية التي قد تؤدي إلى الاحتيال والخسائر المالية والاستجابة لها، مستفيدة من القدرات الأمنية السيبرانية ذاتها التي تستخدمها «فيزا» حماية شبكتها العالمية، وتتصدّى «فيزا» اليوم لما يقارب 90 مليون هجوم سيبراني و11 مليون رسالة تصيّد احتيالي شهرياً عبر أكثر من 200 دولة وإقليم، مسترشدةً برؤيتها القائمة على مبدأ «عدم حدوث أي اختراقات أو انقطاعات»، وقد طوّر فريق العمليات الدفاعية لدى «فيزا» منصة (VTIP)واختبرها عملياً داخل شبكة المدفوعات العالمية التابعة للشركة، لتزويد العملاء بالمستوى ذاته من المعلومات المستخدمة في حماية أكبر منصة مدفوعات في العالم.

وقالت سليمة غوتييفا نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة «فيزا» في دولة الإمارات العربية المتحدة: «تضيف منصة «VTIP» بعداً إضافياً إلى أسلوب دعمنا للمؤسسات المالية في دولة الإمارات، من خلال مساعدتها على تعزيز المرونة التشغيلية، وحماية المتعاملين، والاستباق في مواجهة المخاطر الناشئة. ويُبرز اعتماد مصرف أبوظبي الإسلامي المبكر لهذه المنصة أهمية التعاون الوثيق اللازم لدعم رؤية دولة الإمارات نحو منظومة مدفوعات آمنة وشاملة».