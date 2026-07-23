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اقتصاد

«دبي القابضة لإدارة المجمعات» توسّع خدمات شحن المركبات الكهربائية

«دبي القابضة لإدارة المجمعات» توسّع خدمات شحن المركبات الكهربائية
23 يوليو 2026 17:31

 
دبي (الاتحاد)
أبرمت «دبي القابضة لإدارة المجمعات» شراكة استراتيجية مع شركة «بلس إكس إلكتريك» لتعزيز إتاحة خدمات شحن المركبات الكهربائية ضمن المجمّعات السكنية التي تديرها في مختلف أنحاء الإمارة.
وبموجب هذه الشراكة، ستقوم «بلس إكس إلكتريك» بنشر وحدات شحن متنقلة للمركبات الكهربائية داخل المجمّعات الخاضعة لإدارة دبي القابضة لإدارة المجمعات، بما يتيح للسكان الوصول إلى خدمات الشحن مباشرة في مواقعهم عند الحاجة.
وتعمل هذه الوحدات الذاتية دون الحاجة إلى بنية تحتية كهربائية دائمة أو أعمال مدنية، ما يوفّر مرونة عالية في النشر ويحدّ من أي تأثيرات تشغيلية داخل المجمّعات السكنية.
وقال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة المجمعات، إن هذه الشراكة تمثل خطوة عملية نحو تعزيز الخدمات اليومية المقدّمة لسكان مجمّعاتنا، ومن خلال توفير حلول شحن مرنة وخفيفة للبنية التحتية، نستجيب لاحتياجات التنقّل المتغيرة لدى السكان ونواكب في الوقت ذاته طموحات دبي الأوسع في مجال الاستدامة. كما
من جانبه، قال تشينتان سارين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلس إكس إلكتريك» إنه تم تصميم تقنية الشحن المتنقل لجعل التنقل الكهربائي أبسط وأكثر سهولة، ويتيح تعاوننا مع دبي القابضة لإدارة المجمعات إدخال هذه الخدمة مباشرة إلى المجمعات السكنية، ودعم اعتماد المركبات الكهربائية دون التعقيدات المرتبطة عادةً بالبنية التحتية الثابتة للشحن.

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