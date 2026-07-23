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«أبوظبي العالمي» يعزز إطار التصاريح التجارية بإصدار لوائح وإرشادات للمبيعات والعروض الترويجية

«أبوظبي العالمي» يعزز إطار التصاريح التجارية
23 يوليو 2026 17:36


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي «ADGM»، عن تحديثات على إطار التصاريح التجارية شملت إصدار لوائح جديدة وإرشادات شاملة للمبيعات والعروض الترويجية.
ويقدم الإطار نهجاً تنظيمياً مبسّطاً صُمم خصيصاً للشركات والمهنيين وغيرهم من الشركات المؤهلة، والتي تمارس أنشطة مبيعات وعروض ترويجية محددة ضمن منظومة أبوظبي العالمي، كما يوفر الإطار قدراً أكبر من الوضوح القانوني، ويبسط إجراءات تقديم الطلبات، ويضع متطلبات موحدة تنظم مجموعة واسعة من العروض التجارية الترويجية عبر كافة القطاعات.
وتوفر الإرشادات الشاملة المنشورة مؤخراً حول التصاريح التجارية للمبيعات والعروض الترويجية جملةً من التوجيهات العملية للشركات حول القواعد المعمول بها، ومتطلبات التصاريح، وإجراءات تقديم الطلبات.
كما تحدد الإرشادات فئات الأنشطة التي تتطلب الحصول على تصاريح، وتوضح المتطلبات التنظيمية، وتفصّل مسار تقديم الطلب بالكامل عبر المنصة المخصصة على موقع أبوظبي العالمي «Access ADGM»، ما يتيح للشركات فهم الإطار المحدث والامتثال له بصورة أفضل.
وركزت سلطة التسجيل، عند إعداد هذه التعديلات، على وضع متطلبات أوضح وأكثر شمولاً، وتغطي مجموعة من أنشطة المبيعات والعروض الترويجية، بما في ذلك التخفيضات المؤقتة على المبيعات، وتخفيضات التصفية، وحملات الجوائز الفورية، وسحوبات الجوائز، وإطلاق المنتجات، والمنصات الترويجية.
ومن خلال توحيد المتطلبات التنظيمية ضمن إطار موحد، يوفر أبوظبي العالمي للشركات المزيد من الوضوح، إلى جانب دعم الممارسات التجارية العادلة وتعزيز الاتساق التنظيمي.
ويعزز الإطار حماية المستهلكين من خلال ترسيخ الشفافية والمساءلة والممارسات الترويجية المسؤولة، إلى جانب تزويد سلطة التسجيل بصلاحيات إشرافية واضحة لمراقبة الامتثال، والتحقيق في المخالفات عند الضرورة، واتخاذ إجراءات الإنفاذ المناسبة، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وترسيخ بيئة تجارية عادلة.
وصُممت عملية تقديم الطلبات المعدّلة لتحسين الكفاءة التشغيلية ومنح الشركات تجربة رقمية أكثر سلاسة للحصول على التصاريح التجارية. فمن خلال تحديد متطلبات تقديم الطلبات والمستندات الداعمة بوضوح، يتيح الإطار معالجة الطلبات بشكل أسرع ويمنح مقدميها قدراً أكبر من الوضوح.
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، إن سلطة التسجيل تضع في صميم أولوياتها مواكبة الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال في أبوظبي العالمي، مع الحفاظ على معايير قوية للحوكمة والشفافية وحماية المستهلكين، وتأتي تحديثات إطار التصاريح التجارية والإرشادات الجديدة للمبيعات والعروض الترويجية استجابةً للنمو المتزايد في حجم الأنشطة التجارية في أبوظبي العالمي وتطوّرها، ما يوفر للشركات قدراً أكبر من الوضوح، وعملية تقديم طلبات أكثر كفاءة، إلى جانب تقديم دعم عملي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها بثقة.

 

 

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