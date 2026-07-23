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اقتصاد

«غرفة عجمان» تعزز تواصلها مع مجتمع الأعمال لتطوير خدماتها

«غرفة عجمان» تعزز تواصلها مع مجتمع الأعمال لتطوير خدماتها
23 يوليو 2026 17:39


عجمان (الاتحاد)
عقدت غرفة عجمان سلسلة من اللقاءات مع أعضائها من منشآت القطاع الخاص، بهدف رصد الآراء والمقترحات حول تطوير خدماتها ومنها خدمتا «التصديق وشهادات المنشأ».
وأكد محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء ـ رئيس فريق تصفير البيروقراطية في غرفة عجمان، أن الغرفة كثفت تواصلها المباشر مع مجتمع الأعمال ضمن خطة عمل تواكب مستهدفات البرنامج الوطني «تصفير البيروقراطية»، وبرنامج التجربة الشاملة من دائرة عجمان الرقمية مشيراً إلى حرص الغرفة على تطوير منظومة خدماتها وفق نهج استباقي يركز على استشراف احتياجات المتعاملين وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة.
وقال الجناحي إن إشراك المتعاملين وأعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص يمثل منهجاً عملياً لفهم تطلعات مجتمع الأعمال وتحويل مقترحاتهم إلى فرص تطوير ملموسة، موضحاً أن الغرفة حريصة على تنويع قنوات تواصلها من خلال برنامج الزيارات وتنظيم الملتقيات والمجالس المتخصصة.

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