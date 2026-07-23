5.07 مليار درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال النصف الأول

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 1707 معاملات تقييم عقاري خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تجاوزت 5.07 مليار درهم.

وأوضح المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام الدائرة أن معاملات التقييم لوحدات مشاريع التقييم العقاري بلغت 476 معاملة بإجمالي 329.7 مليون درهم كما سجلت الدائرة 847 معاملة تقييم عقاري خاصة بالإقامات الذهبية للمستثمرين بإجمالي 1.68 مليار درهم.

وأشار إلى أن معاملات تقييم العقارات التجارية بلغت 2.08 مليار درهم متقدمة على العقارات السكنية التي تجاوزت قيمتها 1.82 مليار درهم، فيما حلت العقارات الصناعية ثالثاً بواقع 835.6 مليون درهم.

وقال إن البيانات الواردة في التقرير العقاري نصف السنوي تعكس الأداء الإيجابي لسوق عجمان العقارية التي حافظت على صلابتها في ظل التنافسية العالية واستراتيجية الاستثمار المرنة التي تعزز ثقة المستثمرين في الإمارة.