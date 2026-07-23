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اقتصاد

النمسا وكازاخستان تدشنان منصة اقتصادية لتعزيز التجارة والاستثمار مع آسيا الوسطى

النمسا وكازاخستان تدشنان منصة اقتصادية لتعزيز التجارة والاستثمار مع آسيا الوسطى
23 يوليو 2026 23:15


أطلقت النمسا وكازاخستان رسمياً «منصة الاتصال النمساوية الكازاخستانية - AKCP»، بهدف تعزيز الاستثمار وحركة التجارة بين البلدين، وتشجيع بناء الشراكات الدولية الجديدة.

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وتهدف المنصة الجديدة التي تم تدشينها في مقر برلمان النمسا إلى تسهيل التواصل بين الشركات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون التجاري، وتأمين سلاسل إمداد جديدة مع كازاخستان ودول آسيا الوسطى، التي أصبحت محور اهتمام متزايداً للاقتصاد النمساوي والأوروبي.
من جانب النمسا، تفتح المنصة الجديدة آفاقاً واسعة أمام الشركات النمساوية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل، والهندسة الميكانيكية والتحديث الصناعي، حيث تُعتبر كازاخستان القوة الاقتصادية الأكبر في آسيا الوسطى، وشريكاً استراتيجياً بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي، ويكتسب طريق النقل عبر بحر قزوين أهمية متزايدة، لأنه يربط الصين وآسيا الوسطى بأوروبا مباشرةً عبر القوقاز.

المصدر: وام
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