880 مليون درهم إيرادات «مصرف عجمان» في النصف الأول بنمو 17%

عجمان (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد أمس في مقر المصرف.

وأعلن المجلس تحقيق أداء مالي قوي للنصف الأول من عام 2026، حيث سجّل صافي ربح قبل الضريبة بلغ 263 مليون درهم، وصافي ربح بعد الضريبة 246 مليون درهم، بنمو 1%، مدعوماً بالنمو المستدام في قطاعات التمويل الأساسية والخزينة والأعمال القائمة على الرسوم بالمصرف.

وبلغ إجمالي الإيرادات 880 مليون درهم (بنمو 17% على أساس سنوي)، في حين بلغ صافي الإيرادات 437 مليون درهم (بنمو 10% على أساس سنوي)، ما يعكس التقدم المستمر في تعزيز قاعدة الدخل المتنوعة للمصرف. وبلغت الإيرادات غير الممولة 111 مليون درهم، تمثل 25% من صافي الإيرادات، ما يبرز جهود المصرف المستمرة لتوسيع مصادر الدخل إلى ما وراء دخل التمويل.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن النتائج تعكس التقدم المستمر للمصرف، وصلابته، والتزامه بدعم الاقتصاد المتنامي لدولة الإمارات.

وأضاف سموه: «يعكس أداء مصرف عجمان في النصف الأول من عام 2026 قوة استراتيجيتنا وصلابة مؤسستنا، ويركز على النمو المستدام من خلال التنفيذ المنضبط، وتبرهن هذه النتائج على قدرتنا في خلق قيمة مستدامة مع دعم الاحتياجات المالية المتطورة للأفراد والشركات والجهات الحكومية».