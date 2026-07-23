«المصرف المركزي»: قبول عالمي لبطاقات «جيوَن» في 100 دولة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أكد مصرف الإمارات المركزي، أن بطاقات الدفع «جيوَن» سيكون لديها قبول عالمي واسع النطاق في أكثر من 100 دولة على مراحل.

وأشار إلى أن 11 مؤسسة مالية جاهزة في الوقت الحالي لإصدار تلك البطاقات، التي تأتي حالياً ضمن فئتي بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع، على أن يتم توفير البطاقات الائتمانية قريباً.

وقال المصرف المركزي: «جيوَن» هي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات وتديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات» المملوكة لمصرف الإمارات المركزي.

وأضاف: تهدف «جيوَن» إلى تعزيز كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير البنية التحتية المالية الوطنية، توفير حلول دفع آمنة وسريعة وسهلة الاستخدام، بجانب تقديم تجربة دفع متطورة للأفراد والشركات.

وأشار إلى أن استخدامات البطاقة، تشمل السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، الدفع لدى المتاجر، والتسوق عبر الإنترنت، لافتاً إلى إمكانية الدفع خلال الفترة المقبلة عبر المحافظ الرقمية «سامسونغ باي» و«آبل باي» و«جوجل باي».

ووفقاً للمصرف المركزي، فإن هناك 6 خصائص لبطاقة «جيوَن» وهي سرعة وسهولة في الدفع، أعلى معايير الأمان، القبول الواسع محلياً ودولياً، دعم الدفع اللاتلامسي، وإمكانية الاستخدام محلياً ودولياً، مع توافر مزايا وعروض حصرية.

وأوضح أن المؤسسات المالية الجاهزة لإصدار البطاقة هي: بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أوف برودا، بنك دبي التجاري، الإمارات الإسلامي، إم بنك، سيتي بنك، بوتيم، شركة الأنصاري للصرافة، منوهاً بأنه من المقرر أن تنضم بقية البنوك وشركات الصرافة ومؤسسات التكنولوجيا المالية على مراحل.

وفيما يخص العروض والمزايا الإضافية، أفاد مصرف الإمارات المركزي، بأن العروض تتوفر لدى أكثر من 150 متجراً ومزوّد خدمة في الإمارات، تشمل مجالات: التسوق، الفنادق، السفر، المطاعم، الصحة، والترفيه.

وأضاف: مزايا فئة البطاقات المميزة، تتضمن دخول صالات المطارات عبر «Priority Pass»، تأمين سفر وحماية المشتريات، عضوية «Jaywan Entertainer»، وخصومات «+Careem»، وعروض ريل سينما، ومزايا مع شركات الطيران، لافتاً إلى أن «جيوَن» تعتمد على أحدث تقنيات الأمان العالمية، مثل تقنية المصادقة الأمنية ثلاثية الأبعاد، الرقم السري، الدفع اللاتلامسي، وشريحة «EMV».