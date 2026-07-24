الجمعة 24 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

كوريا تمدّد تخفيضات ضريبة الوقود حتى نهاية سبتمبر

كوريا تمدّد تخفيضات ضريبة الوقود حتى نهاية سبتمبر
24 يوليو 2026 17:18


 أعلنت وزارة المالية في جمهورية كوريا الشقيقة، اليوم، تمديد العمل بتخفيضات ضرائب الوقود حتى نهاية سبتمبر المقبل، في ظل تطورات الأحداث في الشرق الأوسط.

أخبار ذات صلة
«المفوضية الأوروبية» تصرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج دعم اقتصادي شامل
سوريا توقف 16 مطلوبا وتضبط أسلحة وذخائر

وبموجب القرار، ستظل التخفيضات الضريبية الحالية، البالغة 15% على البنزين و25% على الديزل وغاز البيوتان، سارية حتى 30 سبتمبر، بعدما كان من المقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وفقاً لوزارة المالية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب» عن الوزارة قولها إن القرار من المتوقع أن يخفّف أعباء تكاليف الطاقة على المواطنين، من خلال الحد من ارتفاع أسعار الديزل المستخدم في قطاع الخدمات اللوجستية، وغاز البيوتان المستخدم في الشاحنات الصغيرة.

المصدر: وام
آخر الأخبار
«المفوضية الأوروبية» تصرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج دعم اقتصادي شامل
اقتصاد
«المفوضية الأوروبية» تصرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج دعم اقتصادي شامل
اليوم 21:05
وحدات من قوات الأمن السورية
الأخبار العالمية
سوريا توقف 16 مطلوبا وتضبط أسلحة وذخائر
اليوم 20:49
كلوب يبدأ مهمته مع ألمانيا بتهديد!
الرياضة
كلوب يبدأ مهمته مع ألمانيا بتهديد!
اليوم 20:45
ليبرون جيمس ينضم إلى «سيكسرز»
الرياضة
ليبرون جيمس ينضم إلى «سيكسرز»
اليوم 20:31
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني ويشيد بوصول مواقع مراكز البيانات الرديفة للسحابة الوطنية إلى منطقة الظفرة
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني ويشيد بوصول مواقع مراكز البيانات الرديفة للسحابة الوطنية إلى منطقة الظفرة
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©