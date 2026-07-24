السبت 25 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مجلس شباب كهرباء دبي» ينظم «تحدي المعرفة» بمشاركة 50 موظفاً

«مجلس شباب كهرباء دبي» ينظم «تحدي المعرفة» بمشاركة 50 موظفاً
25 يوليو 2026 00:58

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«زايد الخير» تعيد لمّ شمل أسرة روسية وتمنح 4 أطفال فرصة جديدة للاستقرار
«الإمارات للدواء»: تدابير بحق 71 مصدراً تُسوِّق منتجات غير معتمدة للتنحيف

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، فعالية «تحدي المعرفة» بمشاركة ما يزيد على 50 من موظفي الهيئة الشباب، وهدفت الفعالية إلى تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدرتهم على التفكير الإبداعي واتخاذ القرار تحت الضغط، وصقل خبراتهم في عدة مجالات ومنها التواصل الفعّال وحل المشكلات، والقيادة واتخاذ القرار، وتعزيز روح الفريق وثقافة التعاون والتكامل.
وتضمن التحدي تجربة «غرفة المسابقات» التفاعلية، حيث تعاون المشاركون لحل التحديات بطريقة مبتكرة ضمن وقت محدد.
وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة: «ندعم جهود الهيئة لتمكين الشباب وتأهيلهم ورفع كفاءتهم في بيئة العمل وتطوير مهاراتهم المستقبلية، بما يعزز قدرتهم على المنافسة والريادة والتميز، والمساهمة المؤثرة في صناعة المستقبل المستدام، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة».

دبي
الإمارات
هيئة كهرباء ومياه دبي
آخر الأخبار
سفن تجارية ومراكب عالقة في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
دعوة أممية لإنقاذ آلاف البحارة العالقين في مضيق هرمز
25 يوليو 2026
رجل إطفاء في موقع مبنى استُهدف بطائرة روسية في كييف - أرشيفية
الأخبار العالمية
21 قتيلاً في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
25 يوليو 2026
امرأة نازحة في قرية «زوطر الغربية» في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
تداعيات النزوح تفاقم معاناة النساء إنسانياً واجتماعياً في لبنان
25 يوليو 2026
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة - رويترز
الأخبار العالمية
تحذيرات من توقف العلاج الكيميائي لآلاف المرضى في غزة
25 يوليو 2026
الأمم المتحدة: التصعيد «الحوثي» يدفع باليمن نحو مزيد من التوترات والمعاناة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: التصعيد «الحوثي» يدفع باليمن نحو مزيد من التوترات والمعاناة
25 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©