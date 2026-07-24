«مجلس شباب كهرباء دبي» ينظم «تحدي المعرفة» بمشاركة 50 موظفاً

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، فعالية «تحدي المعرفة» بمشاركة ما يزيد على 50 من موظفي الهيئة الشباب، وهدفت الفعالية إلى تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدرتهم على التفكير الإبداعي واتخاذ القرار تحت الضغط، وصقل خبراتهم في عدة مجالات ومنها التواصل الفعّال وحل المشكلات، والقيادة واتخاذ القرار، وتعزيز روح الفريق وثقافة التعاون والتكامل.

وتضمن التحدي تجربة «غرفة المسابقات» التفاعلية، حيث تعاون المشاركون لحل التحديات بطريقة مبتكرة ضمن وقت محدد.

وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة: «ندعم جهود الهيئة لتمكين الشباب وتأهيلهم ورفع كفاءتهم في بيئة العمل وتطوير مهاراتهم المستقبلية، بما يعزز قدرتهم على المنافسة والريادة والتميز، والمساهمة المؤثرة في صناعة المستقبل المستدام، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة».