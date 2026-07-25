«جمارك دبي» تعزز تجربة المتعامل بخدمات ذكية لدعم مجتمع الأعمال



دبي (الاتحاد)



حققت جمارك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، متوسط زمن انتظار بلغ 24 ثانية فقط عبر مركز الاتصال الموحد (8001886)، في إنجاز يعكس جاهزية منظومتها التشغيلية، وكفاءة كوادرها، وقدرتها على تقديم تجربة حكومية سلسة واستباقية تستجيب لاحتياجات المتعاملين، وتواكب تطلعاتهم، وتسهم في تسهيل الإجراءات، ودعم انسيابية التجارة، وتعزيز استمرارية الأعمال.

وأظهرت إحصاءات المركز خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 استقبال أكثر من 61 ألف مكالمة، وتحقيق مستوى رضا عن الخدمة بلغ 96.17%، فيما بلغ متوسط مدة المكالمة دقيقتين و33 ثانية، بما يعكس قدرة فرق العمل على تقديم الدعم، والإجابة عن استفسارات المتعاملين بسرعة ودقة، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة تجربة المتعامل، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وبالتوازي مع ذلك، تعاملت جمارك دبي مع أكثر من 42 ألف رسالة بريد إلكتروني واردة من المتعاملين خلال الفترة ذاتها، بما يعكس تنامي الاعتماد على القنوات الرقمية للتواصل مع الدائرة، حيث حرصت فرق العمل على سرعة معالجة الرسائل والرد عليها بكفاءة ودقة، بما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات، ويوفر تجربة متكاملة عبر قنوات التواصل المختلفة.

ويأتي هذا الأداء في إطار تنفيذ إستراتيجية جمارك دبي 2026-2030، التي تقود تحول الدائرة من دور يقتصر على تيسير التجارة إلى منظومة متكاملة لتمكين التجارة، من خلال تطوير خدمات جمركية ذكية واستباقية تتمحور حول المتعامل، وتستثمر البيانات والابتكار والتقنيات المتقدمة لتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسرعة وكفاءة، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويدعم تنافسية دبي، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة وسهولة ممارسة الأعمال.

كما ينسجم هذا النهج مع رؤية حكومة دبي، والتوجهات الرامية إلى تصميم خدمات حكومية أكثر سرعة ومرونة وتكاملاً، تنطلق من فهم احتياجات الإنسان، وتستثمر الابتكار والتقنيات الحديثة لتقديم تجربة حكومية ترتقي بتوقعات المتعاملين، وتعزز جودة الحياة، وترفع كفاءة الأداء الحكومي.

وانعكس هذا النهج على مؤشرات تجربة المتعامل، حيث سجلت جمارك دبي 98% في مؤشر السعادة اللحظي للمتعاملين، و96% في سعادة الموردين، إلى جانب تحقيق 99% في نسبة المعاملات اللانقدية، بما يؤكد نجاح الدائرة في توظيف الابتكار والتحول الرقمي لتطوير الخدمات، وتحويل تجربة المتعامل إلى أحد الممكنات الرئيسة لتعزيز تنافسية دبي، وترسيخ ريادتها في الخدمات الحكومية.

وأكد مطر المهيري، مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي، أن النتائج المحققة تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة خدمات تتمحور حول المتعامل، وتواكب احتياجات مجتمع الأعمال، بما يرسخ مكانة جمارك دبي شريكاً في تمكين التجارة، وتعزيز تنافسية الإمارة.

وقال إن الرقم الموحد (8001886)، يعد أكثر من مجرد قناة للتواصل، فهو منصة متكاملة تتيح للمتعاملين الوصول إلى خدمات جمارك دبي، من خلال تجربة موحدة وسلسة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع الاستجابة، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وإن هذه النتائج تعكس الاستثمار المستمر في تطوير الكفاءات، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتحليل بيانات المتعاملين، بما يدعم التحسين المستمر للخدمات، ويرفع كفاءة الأداء التشغيلي.

وأطلقت جمارك دبي مؤخراً منصة «صوت العميل»، التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وتصنيف جميع المدخلات الواردة عبر قنوات التواصل، بما يتيح رصد احتياجات المتعاملين، وتحديد أولويات التحسين، وإعداد تقارير دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتسهم في تطوير الخدمات بصورة مستمرة استناداً إلى البيانات وتوقعات المتعاملين.