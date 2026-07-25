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الإمارات وكندا تواصلان استكشاف فرص الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية

الإمارات وكندا تواصلان استكشاف فرص الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية
25 يوليو 2026 19:43

 

تورونتو، كندا (الاتحاد)
تواصل الإمارات وكندا استكشاف سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية البينية عبر تمكين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين الصديقين من بناء شراكات جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً يضم مسؤولين وقادة أعمال في زيارة رسمية إلى مدينة تورونتو الكندية، بهدف تعميق الروابط الثنائية.
وشكّلت الزيارة محطة مهمة ضمن مسار تطور العلاقات بين الإمارات وكندا، حيث شارك معاليه في رئاسة جلسة حوارية للأعمال إلى جانب معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية الكندي، جمعت نخبة من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين من الدولتين لتحديد فرص توسيع التعاون ضمن القطاع الخاص.
وقد أدار الجلسة معالي جان شاريه، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي، ورئيس وزراء مقاطعة كيبيك الأسبق، والشريك في شركة Therrien Couture Joli-Coeur للمحاماة.

 


وجمعت الجلسة الحوارية كبار الممثلين عن الشركات الكندية والإماراتية الرائدة في قطاعات تشمل الأغذية والزراعة والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وبحث المشاركون فرص تعزيز التدفقات الاستثمارية الثنائية، وتقوية الشراكات في سلاسل التوريد، والاستفادة من مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي لتيسير وصول الشركات الكندية إلى أسواق دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ككل.
وجدّد معالي الزيودي ومعالي سيدهو التزام الدولتين بتهيئة بيئة ممكّنة لبناء شراكات جديدة بين القطاع الخاص في الجانبين، فيما أبرز رواد قطاع الأعمال الكنديون ما تتميز به دولة الإمارات من بنية تحتية استراتيجية وإطار تنظيمي ومستوى مرتفع من الترابط، بصفتها عوامل رئيسية تدفع اهتمامهم بتعميق الروابط التجارية.
وأكّد معالي الزيودي أن الزيارة تبين أهمية كندا كشريك تجاري واستثماري، وقال: تمتلك كندا قدرات عالمية المستوى ضمن مجالات الأغذية والزراعة والتكنولوجيا النظيفة والتصنيع المتقدم، إلى جانب قطاع خدمات مالية يتكامل مع طموحاتنا الاقتصادية، ما جعلها وجهة تستقطب اهتماماً متزايداً من قطاعنا الخاص، وتمحورت نقاشاتنا في تورونتو حول بناء روابط تجارية راسخة ومجدية اقتصادياً تحقق قيمة بعيدة المدى لمجتمعي الأعمال في الدولتين. ويجسّد عمق اهتمام الشركات الكندية بالتفاعل مع دولة الإمارات فرصة حقيقية أمام الجانبين، ونتطلع إلى البناء على التجارة الثنائية غير النفطية التي تجاوزت قيمتها 4.2 مليار دولار عام 2025.

 

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وخلال الزيارة، عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي سلسلة من اللقاءات الثنائية شملت اجتماعاً مع نظيره الكندي معالي مانيندر سيدهو، كما التقى عدداً من كبار مسؤولي بنك رويال أوف كندا، من بينهم نيل ماكلولين، رئيس مجموعة إدارة الثروات والتأمين، وليندسي باتريك، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار، وواين بوسرت، نائب رئيس مجلس إدارة الثروات (قيد التأكيد)، وجون ستاكهاوس، نائب الرئيس الأول بمكتب الرئيس التنفيذي، وتوماس أشكروفت، المسؤول العالمي لسياسات القضايا العالمية.
كما زار معالي الزيودي معهد فيكتور (Vector Institute)، أحد أبرز المؤسسات الكندية غير الربحية المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، حيث التقى بكل من كاميرون شولر، الرئيس التنفيذي للتسويق التجاري ونائب رئيس الابتكار الصناعي، وآلان فيرمان، الرئيس التنفيذي للعمليات والشؤون المالية، وروكسانا سلطان، الرئيس التنفيذي للشراكات. وبحث الجانبان سبل تحويل الإنجازات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس، من خلال تبادل المعارف والخبرات وتطوير الكفاءات، وتسريع وتيرة التسويق التجاري للابتكارات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.

كندا
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