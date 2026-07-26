بدءاً من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام.. أجندة ثرية بالفعاليات والمعارض في أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد أبوظبي بدءاً من سبتمبر المقبل وحتى نهاية العام الجاري، أجندة حافلة من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، متخصصة في قطاعات متنوعة، أبرزها: الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمال والاستثمار والعقار والصحة والغذاء والتعليم والأمن. وينطلق في مركز «أدنيك» أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في الفترة بين 28 أغسطس إلى 6 من سبتمبر المقبل، ليحتفي بتراث دولة الإمارات العريق، ويستقطب زوّاراً يتمتعون بقـوة شرائية ويواصلون اهتمامهم بمنح الأولوية للقيم البيئية والثقافية والتراثية وللرياضات الأصيلة وللصيد المُسـتدام.

فعاليات مهمة بقطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن والصحة والغذاء

وخلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2026، ينطلق معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة والألعاب ليستعرض العلامات التجارية العالمية في الأفلام والتلفزيون والخيال العلمي والأنيمي والمانغا والقصص المصورة والمقتنيات وغيرها، وبين 12 إلى 13 من سبتمبر، ينعقد مؤتمر الإمارات الدولي للذكاء الاصطناعي والقيادة المستقبلية في تطوير الرعاية الصحية.

وفي القطاع الثقافي، ينطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب في الفترة بين 13 إلى 18 من سبتمبر، ليضم المتحدثين المتميزين والموضوعات المتنوعة والجلسات المحفزة للتفكير، ويهدف الحدث إلى تعزيز حضوره العالمي من خلال محتوى ثقافي ومهني عالي الجودة.

وفي الفترة بين 17 إلى 19 من سبتمبر المقبل، يوفر المعرض الدولي للعقارات والاستثمار 2026 للمستهلكين من مختلف أنحاء العالم أفضل الفرص الاستثمارية، إلى جانب تقديم رؤى رائدة حول اتجاهات السوق.

وينعقد معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية في الفترة بين 21 إلى 22 من سبتمبر المقبل، ويهدف إلى تعزيز قطاع الدفاع في دولة الإمارات، مع التركيز حول تعزيز الشراكات داخل الدولة. وفي الفترة بين 22 إلى 23 من سبتمبر، ينطلق معرض واجهة التعليم، الذي يجمع المؤسسات التعليمية والخبراء العالميون لمناقشة التخصصات الأكاديمية التي تتماشى مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل في الدولة.



وفي القطاع الاستهلاكي التجاري، ينطلق معرض طيب الحزم بين 25 سبتمبر ويستمر حتى 5 أكتوبر المقبل. وينطلق مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الفترة بين 26 من سبتمبر حتى الأول من أكتوبر. الذكاء الاصطناعي

وفي قطاع التكنولوجيا، ينطلق عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي في الفترة بين 5 إلى 7 من أكتوبر. أما في شهر أكتوبر المقبل، وتحديداً في الفترة بين 6 إلى 8 من أكتوبر، ينطلق الأسبوع العالمي للغذاء الذي يجمع 5 قطاعات محورية تُسهم في رسم ملامح مستقبل الغذاء.

وينطلق معرض نجاح أبوظبي في الفترة بين 18 إلى 20 من أكتوبر المقبل، الذي يجمع أكثر من 100 جامعة من أكثر من 20 دولة، وينطلق بعده قمة أبوظبي لمستقبل الصحة في الفترة بين 20 إلى 22 من أكتوبر.

وتنطلق قمة الذكاء الاصطناعي العربي والأنظمة الوكيلة في 26 من أكتوبر المقبل، الذي يجمع قادة الذكاء الاصطناعي والمبتكرين وصنّاع القرار الذين يقودون مستقبل الذكاء الاصطناعي التفاعلي والأنظمة الوكيلة والذكاء الاصطناعي التوليدي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

التوظيف

في قطاع التوظيف، ينطلق معرض توظيف X زاهب 2026 في الفترة بيم 17 و19 من نوفمبر المقبل، الذي يضم أبرز الشركات، مثــل البنوك والغاز والنفط والطيران، ويوفر منصة حيوية تعـزز فرص العمل وتدعم نمو المسيرة المهنية.

وينطلق معرض أبوظبي الدولي للقوارب في الفترة بين 19 إلى 22 من نوفمبر المقبل، ويشكل فرصة عالمية فريدة للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال القوارب وصيد الأسماك والرياضات المائية، ويجمع بين مجموعة من أفضل العلامات التجارية في القطاع من جميع أنحاء العالم.

وفي القطاع المالي، ينعقد مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة بين 8 إلى 9 من ديسمبر المقبل، ويهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من تبني القدرات التحويلية لبيتكوين.

مؤتمر أديبك

ينطلق في نوفمبر المقبل، واحد من أهم أحداث الطاقة العالمية، وهو معرض ومؤتمر «أديبك 2026» الذي ينعقد بين 2 إلى 5 من نوفمبر المقبل، ليهدف إلى جمع المجتمعات والدول والصناعات في جميع أنحاء العالم، ودفع العمل الصناعي التعاوني نحو توفير الطاقة بأسعار معقولة ومستدامة للجميع، وسيعمل مؤتمر ومعرض أديبك على تسهيل الحوار والتعاون عبر قطاعات متنوعة من الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والنقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع، لتعزيز التحول في مجال الطاقة وتسريع العمل المناخي.

وفي الفترة بين 9 إلى 13 من نوفمبر المقبل، ينطلق الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري (ICMM)، الذي يعد أكبر وأهم تجمع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع، حيث يجمع نخبة من كبار القيادات الطبية العسكرية، ومتخصصي الرعاية الصحية، والباحثين، والأكاديميين، وشركاء القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم. وفي الفترة بين 11 إلى 12 من نوفمبر المقبل، ينعقد مؤتمر ومعرض ريفايف الشرق الأوسط 2026، ويُعنى بطول العمر الصحي، حيث يجمع بين علوم إطالة العمر، وابتكارات التكنولوجيا الحيوية، والطب التجديدي، والعافية فائقة التخصيص، وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف رسم ملامح مستقبل الحياة الصحية، ويجمع الحدث صُنّاع السياسات، وقادة قطاع الرعاية الصحية، ورواد الصناعة، والمستثمرين، والمبتكرين الطموحين لاستكشاف آفاق جديدة لإطالة العمر الصحي.

1149 فعالية

استضافت مراكز مجموعة أدنيك، التي تضم مركز أدنيك أبوظبي؛ومركز أدنيك

العين؛ ومركز إكسل لندن؛ ومركز تصميم الأعمال، ما يزيد على 1149 فعالية في عام 2025 بزيادة بلغت نسبتها 15% مقارنة بعام 2024 .

واستقبلت 6.3 مليون زائر، بزيادة 17% مقارنة بعام 2024.

وإلى جانب مركز أدنيك أبوظبي، تنطلق في أبوظبي فعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية متنوعة في مختلف المواقع، ففي جزيرة ياس، وفي الفترة بين

3 إلى 6 من ديسمبر المقبل، ينطلق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورموالا 1 في أبوظبي، وتحديداً في حلبة مرسى ياس، أما الاتحاد أرينا فيشهد تنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة من فنانين عامليين وعروض فنية وموسيقية عالمية.