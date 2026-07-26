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الإمارات وإندونيسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات المالية والمصرفية

الإمارات وإندونيسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات المالية والمصرفية
26 يوليو 2026 15:24


أبوظبي (الاتحاد)
استقبل معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، وذلك بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات المالية والمصرفية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، واستعراض مجالات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين البلدين.
وتناول الجانبان أوجه التعاون الثنائي الهادف إلى ربط أنظمة الدفع وتيسير تنفيذ المدفوعات البينية عبر الحدود، من خلال حلول متطورة تتسم بالسرعة والكفاءة والشفافية وانخفاض التكلفة، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الشاملة في البلدين.
وناقش الطرفان آليات تسريع وتيرة الابتكار في مجال الخدمات المالية الرقمية، بما يدعم التدفقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.
وقال معالي خالد محمد بالعمى: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وتجسيداً لعمق الروابط الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإندونيسيا، نلتزم في مصرف الإمارات المركزي بتوطيد التعاون القائم مع جمهورية إندونيسيا في المجالات المالية والمصرفية، وتطوير حلول دفع رقمية مبتكرة وآمنة تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد، وتوسيع نطاق المبادلات التجارية والاستثمارات».
من جانبه أشاد يودا نوغراها، بالتطور الذي حققته دولة الإمارات في مجال البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، مؤكداً أن الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وإندونيسيا يشكّل فرصة مواتية لتعميق أواصر التعاون بين البنكين المركزيين في البلدين.
وأعرب عن أمله في أن يُسهم استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات البينية، وتعزيز ربط أنظمة المدفوعات عبر الحدود، واستمرار تبادل الخبرات والمعرفة، في دعم التجارة والاستثمار بين الجانبين، وتوطيد الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وبلاده.

 

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