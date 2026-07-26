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اقتصاد

تفاهم بين «الاتحاد للطيران» وخطوط أفريقيا العالمية لإبرام شراكة استراتيجية

تفاهم بين «الاتحاد للطيران» وخطوط أفريقيا العالمية
26 يوليو 2026 15:26


أكرا (الاتحاد)
وقّعت «الاتحاد للطيران»، وخطوط أفريقيا العالمية، الناقل الجوي الذي يتخذ من أكرا مقراً له ويربط غانا ومنطقة غرب أفريقيا الأوسع نطاقاً لأكثر من عقد من الزمان، مذكرة تفاهم لإبرام شراكة استراتيجية تشمل اتفاقيات المشاركة بالرمز والانترلاين، والتعاون في مجال الشحن الجوي، وبرامج الولاء.
تحدّد المذكرة التي وُقعت في أكرا، إطاراً للشركتين لربط شبكتيهما، وبمجرد تطبيقها، ستتيح لضيوف «الاتحاد للطيران» السفر بتذكرة موحّدة على شبكة خطوط أفريقيا العالمية من أكرا عبر غانا وغرب أفريقيا، فيما تتيح لضيوف خطوط أفريقيا العالمية السفر إلى أبوظبي ومنها إلى 118 وجهة على شبكة الاتحاد للطيران.
وتعتزم الشركتان التعاون أيضاً في مجال الشحن الجوي، لربط المصدّرين في غانا وغرب أفريقيا بالقدرات العالمية لشركة الاتحاد للشحن، وفي مجال برامج الولاء، لمنح أعضاء برامج الشركتين المزيد من فرص كسب واستبدال النقاط.
تمهّد هذه المذكرة، التي بدأ سريانها اعتباراً من 24 يوليو الجاري، الطريق أمام إطلاق خدمة الاتحاد الخاصة بين أبوظبي وأكرا في 24 مارس 2027، على أن تُطرح الرحلات المشتركة للبيع فور بدء سريان التعاون.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في «الاتحاد للطيران»، إن غانا واحدة من أكثر أسواق الطيران حيوية في غرب أفريقيا، وتُمثل خطوط أفريقيا العالمية للطيران الشريك الأمثل لها، ويشمل هذا الإطار خدمات المسافرين والشحن وبرامج الولاء، وسيربط المسافرين والشركات الغانية بأبوظبي وشبكتنا التي تغطي أسرع أسواق العالم نمواً.
من جهته، قال سهيل محمود، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في خطوط أفريقيا العالمية للطيران، إن هذه الشراكة مع «الاتحاد للطيران»، في مجالات رحلات الركاب والشحن وبرامج الولاء، ستوفر لضيوفنا خطاً مباشراً إلى شبكة أبوظبي الواسعة، مع دعم فرص أكبر للمسافرين الغانيين والشركات الدولية.

 

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