تم إطلاقها منذ بداية العام.. 31 مشروعاً عقارياً جديداً توفر 5800 وحدة بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

تسارعت وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة في أبوظبي خلال العام الحالي، في مؤشر على استمرار النمو بالسوق العقاري.

وأظهرت منصة «داري»، التابعة لمركز أبوظبي العقاري، تسجيل 31 مشروعاً جديداً منذ بداية العام الحالي حتى الآن، توفر نحو 5800 وحدة، منها 28 مشروعاً عقارياً جديداً تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 16 % مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد»، إن استمرار إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة بأبوظبي بوتيرة متسارعة خلال العام الحالي، يعكس استقرار السوق العقاري، واستمرار النمو بالقطاع، في ظل الطلب المرتفع على شراء العقارات بالدولة.

مشاريع جديدة

تضم قائمة المشاريع الجديدة التي تم تسجيلها بمنصة «داري» العام الحالي، 6 مشاريع بجزيرة الحديريات، منها 4 مشاريع لشركة مدن العقارية، وهي «ظهر البطين» ويوفر 151 قطعة أرض، و«حديريات جولف استيتس وترفرونت»، ويضم 69 قطعة أرض، و«حديريات جولف استيتس تاون هومز» ويضيف 782 فيلا، و«حديريات جولف استيتس فيلا» ويضم 472 فيلا، بالإضافة إلى مشروعين لشركة حديريات للتطوير، وهما «بشاير ريسيدنسز 3& 4» ويوفر 330 وحدة سكنية، و«بشاير ريزيدنس 5& 6» ويضم 296 وحدة.

وتم تسجيل 5 مشاريع بشاطئ الراحة، تشمل «هيلتون ريزيدنسيز أبوظبي الراحة» لشركة الإمارات المحدودة للاستثمار والتطوير، ويوفر 176 وحدة، و«لؤلؤة مارينا» لشركة آي سي تي للتطوير العقاري، ويضم 159 وحدة سكنية و6 وحدات تجارية، و«بايا» لشركة ريبورتاج إمبريال العقارية، ويضم 50 وحدة، و«باب القصر سي فيو ريزيدنس 51» لشركة برتفيل بي ار اس دبليو للتطوير العقارى، ويوفر 163 وحدة سكنية و7 وحدات تجارية، و«أمواج 1» لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ويضم 198 وحدة.

وفي الشامخة، تم تسجيل 5 مشاريع، وهي «ريمان ريزيدنسز» لشركة نورد للتطوير العقاري، ويوفر 52 وحدة سكنية و4 وحدات تجارية، و«الريمان جيت» لشركة ثيرد كوارتر للتطوير العقاري، ويضم 45 وحدة سكنية و2 وحدة تجارية، و«ريمان ريزيدنس 01» لشركة تويجي للتطوير العقارى، ويوفر 47 وحدة سكنية و3 وحدات تجارية، و«الريمان فيو» لشركة ماينزر ارت للتطوير العقاري، ويوفر 40 وحدة، و«إيكونا ريزيدنس» لشركة كاستور للاستثمار وتطوير المشروعات العقارية، ويضم 46 وحدة سكنية ووحدتين تجاريتين.

كما تم تسجيل 3 مشاريع بمنطقة غنتوت، لشركة أو ار ايه كيو ديفيلوبمينت ليميتد - أبوظبي، تشمل «بين - فيوز 1» ويوفر 26 قطعة أرض، و«بين - لاجون 2»، ويضيف 150 فيلا، و«بين - فيوز 3»، ويوفر 160 فيلا.

وفي مدينة مصدر، تم تسجيل مشروع «باب القصر جاردن ريزيدنس 66» لشركة أجيال برتفيل للتطوير العقاري، ويوفر 280 وحدة سكنية و5 وحدات تجارية، ومشروع «سيلا» لشركة ركويست العقارية، ويضم 101 وحدة.

وفي جزيرة ياس، تم إطلاق مشروعي «نوفا ياس» لشركة نورد للتطوير العقاري، ويضم 96 وحدة، و«ياس بارك بليس» لشركة الدار العقارية ويوفر 780 وحدة سكنية و12 وحدة تجارية.

كما تم تسجيل مشروعين بمدينة زايد لشركة بلووم ديستركت العقارية، وهما «مالاغا» ويضم 138 فيلا، و«ماربيلا» ويضم 143 فيلا.

وشهدت المنصة كذلك تسجيل مشروع «بريستول جزيرة رمحان» لشركة رمحان للتطوير، ويوفر 125 وحدة بجزيرة رمحان، و«سينسي» لشركة نوفا ميدل إيست للاستثمار العقاري، ويوفر 89 وحدة بجزيرة السعديات، و«قصر الإمارات مانشنز» لشركة ليد للتطوير العقاري، ويوفر قطع أراضٍ بمنطقة الرأس الأخضر، و«قصر الجرف 3 ب» لشركة إمكان الجرف بروبرتيز، ويضم 453 شقة وفيلا، و«مجمع مارينا رويال الملكي» بمنطقة الكاسر، للشركة الوطنية للاستثمار، ويوفر 19 فيلا، و«ذا اورتشارد في شوبا سيتي - المرحلة الأولى» بمنطقة الباهية، لشركة شوبا العقارية، ويضم 120 فيلا.

استقرار السوق

قال الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن للعقارات، إن استمرار إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة بأبوظبي بوتيرة متسارعة خلال العام الحالي، يعكس استقرار وقوة السوق العقاري، واستمرار النمو بالقطاع.

وأشار إلى وجود طلب مرتفع على شراء العقارات بالمشاريع الجديدة، وهو ما يشجع الشركات على مواصلة طرح المزيد من المشاريع التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين.

وأعلنت «الدار» مؤخراً إطلاق مشروع «ذا كانوبيز» ضمن «ياس بوينت»، والذي يضم 592 شقة.

كما أطلقت «الدار» يونيو الماضي «ذا أوركيدز»، والذي يضم «ذا أوركيدز» 217 منزلاً، ضمن مشروع «ياس إيكرز».

كما أطلقت «الدار» في مايو مشروع «الغدير غاردنز» ويضم 437 وحدة.

100 مليار درهم لتطوير «مرسى السعديات»

تقدر القيمة التطوير الإجمالية لمشروع «مرسى السعديات»، الذي تم إطلاقه مؤخراً بنحو 100 مليار درهم، ويمتد المشروع على مساحة 6.4 مليون متر مربع، وتتولى «الدار» دور المطور الرئيسي للمشروع، حيث تشمل مسؤوليتها التصميم العام للوجهة وتنفيذ بنيتها التحتية الرئيسية. ويضم المشروع أكبر مرسى في أبوظبي، بطاقة استيعابية تصل إلى 350 مرسى للقوارب الشراعية واليخوت الفاخرة. وستصبح الوجهة موطناً لأكثر من 58 ألف نسمة ضمن قصور خاصة وفلل فاخرة وشقق مطلة على الواجهة البحرية ووحدات سكنية تحمل علامات تجارية عالمية.

ارتفاع الطلب

بدورها، أشارت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقار، إلى استمرار الطلب القوي على شراء العقارات بأبوظبي خلال الفترة الحالية، لافتة إلى تحقيق المشاريع الجديدة مبيعات قوية فور الطرح.

وأعلنت «مدن» القابضة مؤخراً تسجيل مشروع «الحديريات جولف استيتس» في جزيرة الحديريات، مبيعات تجاوزت 13 مليار درهم. كما أعلنت «مدن» بيع جميع وحدات الطرح الأخير من مشروع «بشاير» بقيمة 1.25 مليار درهم. وأوضحت أن نمو عدد المشاريع الجديدة التي تم طرحها بأبوظبي خلال العام الحالي رغم التحديات، يعكس استقرار وقوة السوق العقاري في أبوظبي، ومدى الثقة المتنامية في القطاع.

