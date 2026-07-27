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تراجع الدولار وارتفاع العملات المشفرة

تراجع الدولار وارتفاع العملات المشفرة
27 يوليو 2026 09:36

تراجع الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، فيما سجلت العملات المشفرة مكاسب بقيادة بتكوين وإيثر.

وانخفض الدولار 0.2% أمام الين الياباني إلى 163.585 ين، مسجلا أكبر تراجع له منذ 10 يوليو.

وفي المقابل، ارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1397 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بالنسبة ذاتها إلى 1.3353 دولار.

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وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% إلى 101.23 نقطة.

وفي أسواق العملات المرتبطة بالسلع، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5802 دولار، فيما صعد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6997 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.9% إلى 65193.62 دولار، بينما صعدت إيثر 1.9% إلى 1948 دولارا.

المصدر: وكالات
عملة البتكوين
الدولار الأميركي
العملات المشفرة
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