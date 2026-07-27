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«سياحة أبوظبي» تكرّم أول دفعة من القيادات الإماراتية الشابة في الضيافة

«سياحة أبوظبي» تكرّم أول دفعة من القيادات الإماراتية الشابة في الضيافة
27 يوليو 2026 14:06

 
أبوظبي (الاتحاد)
كرّمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية لي روش العالمية، أول دفعة من الكفاءات الإماراتية الشابة العاملة في قطاع الضيافة، بعد إتمامهم البرنامج الدولي لإعداد القيادات الإماراتية في قطاع الضيافة، ضمن برنامج «المعسكر التدريبي لبناء المسار المهني».
وشارك في البرنامج 21 إماراتياً، بينهم 12 امرأة و9 رجال، حيث خضعوا لبرنامج تدريبي مكثّف استمر ثمانية أيام في حرم أكاديمية لي روش بمدينة ماربيا الإسبانية، وركز على تطوير المهارات القيادية، وتجربة الضيف، والابتكار، وأفضل الممارسات العالمية في إدارة الضيافة.
وأكد صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن البرنامج يعكس التزام الدائرة بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وتأهيل جيل من القيادات الإماراتية القادرة على دعم نمو قطاع السياحة والضيافة وتعزيز تنافسية أبوظبي كوجهة عالمية.
وأوضح أن البرنامج، الذي رشحت له 15 منشأة فندقية كوادرها الإماراتية، سيُنظم سنوياً، على أن تنطلق الدفعة المقبلة خلال صيف 2027، بما يسهم في توسيع قاعدة القيادات الوطنية المؤهلة لقيادة مستقبل القطاع.

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