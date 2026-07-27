«كهرباء دبي»: نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية يرفع قدرة محطات الطاقة بـ29 ميجاوات



دبي (الاتحاد)



أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيق نتائج تشغيلية متقدمة لأول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي، والذي طورته بالتعاون مع «سيمنس للطاقة».

وأسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بنحو 28.9 ميجاوات، موفراً نحو 38.95 مليون درهم من النفقات الرأسمالية.

ويُعدّ المتحكم الذكي للتوربينات الغازية حلاً متقدماً يدمج التوأمة الرقمية وعلوم الديناميكا الحرارية مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لتحقيق تحكم ذاتي وفوري في تشغيل التوربينات الغازية، بما يسهم في استعادة القدرة الإنتاجية المفقودة نتيجة التقادم، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتعزيز استقرار عملية الاحتراق، وخفض الانبعاثات.

وقد حقق المشروع وفورات ملموسة في استهلاك الوقود، نجم عنها توفير في النفقات التشغيلية يقدر بنحو 8.72 مليون درهم، وأسهم في خفض نحو 28,530 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً، إضافة إلى خفض نحو 22.9 طناً من انبعاثات أكاسيد النيتروجين سنوياً.

وحصل المشروع على تصنيف 7 نجوم في «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات»، كأفضل ممارسة على مستوى العالم في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لرفع كفاءة محطات إنتاج الطاقة وتحقيق قيمة تشغيلية وبيئية مستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن المشروع يجسّد قدرة كوادر الهيئة على تطوير حلول رائدة ترتقي بالأداء التشغيلي وترسخ مكانة الهيئة العالمية في الابتكار والاستدامة، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الهيئة الحافل في مجال الابتكار، حيث يسهم في تعزيز الأداء التشغيلي، وتحقيق وفورات في الوقود والتكاليف، وخفض الانبعاثات، ما يدعم جهود الهيئة في تعزيز الاستدامة والحد من البصمة البيئية لعمليات إنتاج الطاقة.

من جانبه، أوضح المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج «الطاقة والمياه» في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن النظام يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتوأمة الرقمية وعلوم الديناميكا الحرارية، ما يتيح مراقبة أداء التوربينات وتحسين تشغيلها بصورة ذكية وفورية، كما يدعم اتخاذ قرارات تشغيلية أكثر دقة وسرعة، ويرفع كفاءة إدارة الأصول الحيوية في محطات إنتاج الطاقة.

ويؤكد حصول المشروع على تصنيف 7 نجوم قدرة هيئة كهرباء ومياه دبي على تطوير حلول تشغيلية مبتكرة تجمع بين الكفاءة والاستدامة والاعتمادية، وتقديم نماذج عالمية رائدة تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة.