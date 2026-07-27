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«تشيك أوت دوت كوم» تحصل على موافقة مبدئية لترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» من «المصرف المركزي»

«تشيك أوت دوت كوم» تحصل على موافقة لترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» من «المصرف المركزي»
27 يوليو 2026 14:12

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت «تشيك أوت دوت كوم» Checkout.com، العالمية للمدفوعات الرقمية، عن حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحصول على ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» (SVF).
ومن شأن هذه الموافقة التنظيمية تمكين الشركة من تقديم إمكانات إصدار البطاقات، إلى جانب خدمات قبول المدفوعات التي توفرها حالياً في دولة الإمارات عبر منصة واحدة.
ومن خلال منصة «تشيك أوت» الموحدة، ستتمكن الشركات من ربط إمكانات قبول المدفوعات وإصدار البطاقات والحسابات التجارية، بما يتيح لها تمويل البطاقات مباشرة من أرصدة المدفوعات المقبولة.
وقال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، إن دولة الإمارات رسّخت مكانتها بقوة مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المالية، بفضل المستويات العالية لتبني الحلول الرقمية والبيئة التنظيمية التي تستشرف المستقبل، ما يجعلها وجهة استثنائية تتيح للشركات الابتكار والنمو.
وأضاف أن هذه المحطة المهمة تقرب «تشيك أوت دوت كوم» من توفير منصة مدفوعات موحدة ومتكاملة للتجار في دولة الإمارات، تجمع بين قبول المدفوعات وإصدار البطاقات.
وحققت تشيك أوت دوت كوم زخماً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نما إجمالي حجم المدفوعات التي عالجتها بنسبة 62% على أساس سنوي بين عامي 2024 و2025.

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