عبدالعزيز بن حميد يطّلع على تقرير مشاريع التطوير العقاري للنصف الأول في عجمان



عجمان (وام)

اطّلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، على تقرير مشاريع التطوير العقاري للنصف الأول من عام 2026، والذي يتضمن نسب الإنجاز المحققة في الأعمال الإنشائية ومدى التزام الشركات المطورة بخطة التنفيذ والمدة الزمنية المعتمدة لإتمام المشاريع.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال اجتماع مع مسؤولي الدائرة، أن عجمان نجحت في تحقيق الريادة المستدامة بمختلف القطاعات الإستراتيجية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اللتين عززتا مكانة الإمارة مدينة عصرية مزدهرة ومحوراً استراتيجياً للأعمال والاستثمار.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي إنّ عجمان تمتلك كل المقومات التي تجعل منها بيئة خصبة للاستثمار العقاري، ووجهة آمنة للمستثمرين بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم، وذلك لما توفره من فرص واعدة وتسهيلات تنافسية استثنائية.

وأكد أن الأهداف الاستراتيجية تتمحوّر حول تحسين بيئة الاستثمار العقاري، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز التنافسية في تسجيل الممتلكات، وتمكين كفاءات العقارية، لتكون شريكاً فاعلاً في استشراف مستقبل القطاع، بما يعزّز مكانة عجمان وجهة استثمارية رائدة.