الإثنين 27 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عبدالعزيز بن حميد يطّلع على تقرير مشاريع التطوير العقاري للنصف الأول في عجمان

عبدالعزيز بن حميد يطّلع على تقرير مشاريع التطوير العقاري للنصف الأول في عجمان
27 يوليو 2026 17:44

 
عجمان (وام)
اطّلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، على تقرير مشاريع التطوير العقاري للنصف الأول من عام 2026، والذي يتضمن نسب الإنجاز المحققة في الأعمال الإنشائية ومدى التزام الشركات المطورة بخطة التنفيذ والمدة الزمنية المعتمدة لإتمام المشاريع.
وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال اجتماع مع مسؤولي الدائرة، أن عجمان نجحت في تحقيق الريادة المستدامة بمختلف القطاعات الإستراتيجية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اللتين عززتا مكانة الإمارة مدينة عصرية مزدهرة ومحوراً استراتيجياً للأعمال والاستثمار.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي إنّ عجمان تمتلك كل المقومات التي تجعل منها بيئة خصبة للاستثمار العقاري، ووجهة آمنة للمستثمرين بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم، وذلك لما توفره من فرص واعدة وتسهيلات تنافسية استثنائية.
وأكد أن الأهداف الاستراتيجية تتمحوّر حول تحسين بيئة الاستثمار العقاري، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز التنافسية في تسجيل الممتلكات، وتمكين كفاءات العقارية، لتكون شريكاً فاعلاً في استشراف مستقبل القطاع، بما يعزّز مكانة عجمان وجهة استثمارية رائدة.

عبدالعزيز بن حميد
آخر الأخبار
للمرة الثانية.. إطلاق نار خارج القنصلية الأميركية في تورونتو
الأخبار العالمية
للمرة الثانية.. إطلاق نار خارج القنصلية الأميركية في تورونتو
اليوم 18:59
رجل إطفاء يكافح حريقا في منطقة سومي في أوكرانيا
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لدراسة أفكار جديدة بشأن أوكرانيا
اليوم 18:49
منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتشكيله الجديد
علوم الدار
منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتشكيله الجديد
اليوم 18:32
«رواد» الشارقة تعتمد تمويل 3 مشاريع جديدة بقيمة 1.577 مليون درهم
اقتصاد
«رواد» الشارقة تعتمد تمويل 3 مشاريع جديدة بقيمة 1.577 مليون درهم
اليوم 18:28
«عروض صيف الشارقة 2026» تستمر حتى 15 سبتمبر
اقتصاد
«عروض صيف الشارقة 2026» تستمر حتى 15 سبتمبر
اليوم 18:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©