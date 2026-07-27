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اقتصاد

«رواد» الشارقة تعتمد تمويل 3 مشاريع جديدة بقيمة 1.577 مليون درهم

«رواد» الشارقة تعتمد تمويل 3 مشاريع جديدة بقيمة 1.577 مليون درهم
27 يوليو 2026 18:28

 

الشارقة (الاتحاد)
اعتمدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» والملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تمويل 3 مشاريع ريادية جديدة بإجمالي قيمة تمويلية تبلغ 1.577 مليون درهم.

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وتمت الموافقة على تمويل مشروع صناعي بقيمة 400 ألف درهم من خلال برنامج التمويل المباشر من المؤسسة كما حصل مشروع في القطاع المهني متخصص في إصدار شهادات الجودة والتقييم والمعايير والتقييس بقيمة 177 ألف درهم بنظام تمويل الأصول من خلال برنامج التمويل المباشر أيضاً فيما حصل مشروع ثالث مشترك بين 5 رواد أعمال في نشاط الضيافة على التمويل بقيمة مليون درهم من خلال برنامج التمويل غير المباشر من المصرف.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للعام الحالي الذي عقدته اللجنة اليوم بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة برئاسة حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة وحضور أعضاء اللجنة وفاطمة حسن آل علي رئيس اللجنة الفنية لتمويل المشاريع إلى جانب عدد من المسؤولين.
واطلعت لجنة تمويل المشاريع على حالة رصيد التمويل المعتمد للمشاريع لعام 2026 وملخصاً بقرارات التمويل الصادرة من خلال برنامجي التمويل المباشر من المؤسسة والتمويل غير المباشر عبر المصارف.
وقدمت حمدة محمد الحمادي عضو اللجنة الفنية عرضاً تفصيلياً حول قائمة المشاريع المتقدمة بطلبات التمويل وطلبات إعادة النظر في القرارات السابقة الصادرة بشأن مجموعة من المشاريع حيث جرت مناقشة هذه الطلبات واتخاذ القرارات اللازمة إزاءها.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على موافقات تمويلية من قبل اللجنة خلال عام 2026 وحتى نهاية يوليو الحالي إلى 7 مشاريع وبإجمالي قيمة تمويلية بلغت 3 ملايين و211 ألف درهم.

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