الثلاثاء 28 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب
28 يوليو 2026 08:32

تراجعت ⁠أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 ​بالمئة إلى 4044.81 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن ارتفع بنحو واحد بالمئة يوم الاثنين. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 0.8 بالمئة إلى 4045.40 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يرتفع بأكثر من 1%
الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 57.30 دولار ​للأوقية، وهبط البلاتين واحدا

بالمئة إلى ⁠1605.14 دولار، وتراجع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1271.09 دولار.

المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
دبي تعلن عن جدول موسع لتقويم قطاع التجزئة ومهرجان للإلكترونيات
اقتصاد
دبي تعلن عن جدول موسع لتقويم قطاع التجزئة ومهرجان للإلكترونيات
اليوم 11:05
جاهزية الشارقة للموسم الجديد تتصاعد بتخطّي السيلية ودياً
الرياضة
جاهزية الشارقة للموسم الجديد تتصاعد بتخطّي السيلية ودياً
اليوم 11:00
أضرار خلفها إعصار ضرب ويسكونسن الأميركية
الأخبار العالمية
إعصار يضرب ويسكونسن الأميركية ويخلف أضراراً جسيمة
اليوم 10:49
استكشاف فرص استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية
اقتصاد
مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المغرب
اليوم 10:41
تشيلسي يغازل هندرسون لتعزيز صفوفه بانتقالات الصيف
الرياضة
تشيلسي يغازل هندرسون لتعزيز صفوفه بانتقالات الصيف
اليوم 10:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©