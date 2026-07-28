تراجع أسعار الذهب

تراجعت ⁠أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 ​بالمئة إلى 4044.81 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن ارتفع بنحو واحد بالمئة يوم الاثنين. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 0.8 بالمئة إلى 4045.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 57.30 دولار ​للأوقية، وهبط البلاتين واحدا

بالمئة إلى ⁠1605.14 دولار، وتراجع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1271.09 دولار.