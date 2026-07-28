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اقتصاد

مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المغرب

استكشاف فرص استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية
28 يوليو 2026 10:41

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة NG9 القابضة، المجموعة الاستثمارية الإماراتية ذات المحفظة المتنوعة في قطاعات السفر والسياحة والضيافة والاستثمار والتواصل والتسويق والذكاء الاصطناعي، وشركة دار السلام للخدمات والتعهدات الرياضية في دولة الإمارات، التابعة لمجموعة دار السلام المغربية، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الجانبين واستكشاف فرص استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل السياحة والضيافة والرياضة والاستثمارات العقارية وإدارة الأصول والمرافق البحرية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثّلين عن الجانبين، في خطوة تعكس حرصهما على توحيد الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة، بما يعزّز التعاون الاقتصادي، ويفتح المجال أمام فرص استثمارية واعدة.
تستهدف مذكرة التفاهم الاستفادة من الاستثمارات الواسعة في البنية التحتية والمنشآت الرياضية والوجهات السياحية وقطاع الضيافة والخدمات المرتبطة بها، في الوقت الذي تستعدُّ فيه المملكة المغربية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030. ويتطلع الجانبان إلى توظيف خبراتهما للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه المرحلة، والمساهمة في دعم النمو المتوقع في القطاعات المستهدفة.

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وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة NG9 القابضة: «تُمثل هذه المذكرة خطوة مهمة ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع من خلال بناء شراكات مع جهات تمتلك خبرات متخصّصة وحضوراً قوياً في الأسواق الواعدة. نتطلع إلى توظيف الإمكانات التي يتمتع بها الجانبان لتطوير مشاريع مشتركة وتعزيز حضورنا في القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً، بما يدعم خططنا للنمو والتوسع».  

من جانبه، قال رضوان بوشمال، الرئيس التنفيذي لشركة دار السلام للخدمات والتعهدات الرياضية: «تتمتع الشركة بخبرة متخصصة في إدارة وتشغيل المرافق الرياضية، وتطوير المنتجعات الرياضية، وإدارة المرافق البحرية والمراسي واليخوت العملاقة، إلى جانب تنفيذ وإدارة المشاريع الرياضية. وتتيح لنا هذه المذكرة توظيف خبراتنا التشغيلية إلى جانب الإمكانات الاستثمارية لمجموعة NG9 القابضة لتطوير مشاريع مبتكرة والاستفادة من الفرص التي تطرحها المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة خلال المرحلة المقبلة». 

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات والمعرفة، ودراسة الفرص الاستثمارية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق مع الشركاء والمستثمرين الاستراتيجيين، بما يسهم في تطوير مشاريع مشتركة تدعم توجهاتهما المستقبلية وتوسّع نطاق التعاون بينهما.

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