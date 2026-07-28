«عجمان للتحكيم» ينظّم برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحامين



عجمان (الاتحاد)

نظّم مركز عجمان للتحكيم في غرفة عجمان، البرنامج التدريبي «قواعد وإجراءات مركز عجمان للتحكيم لسنة 2026»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وذراعها التدريبية المعهد العالي للتدريب القانوني، بهدف التعريف بالخطوات والمراحل التي تمرُّ بها الدعوى التحكيمية منذ تسجيلها وحتى إصدار الحكم وتنفيذه.

حضر البرنامج التدريبي، التي استمر يومين، هندي عبيد المطروشي، الأمين العام لمركز عجمان للتحكيم، والدكتورة سلام العيسى، المدير العام للمعهد العالي للتدريب القانوني، وأكثر من 70 مشاركاً من المحامين والمستشارين القانونيين وأصحاب الأعمال والمهتمين بمجالات التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة.

وأكد هندي المطروشي، في كلمته الافتتاحية، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود غرفة عجمان ومركز عجمان للتحكيم لتعزيز الثقافة القانونية والتحكيمية ورفع كفاءة الممارسين والمهتمين بمجال التحكيم التجاري، إذ يُمثل امتداداً لسلسلة الندوات القانونية التي تنظّمها الغرفة بشكل مستمر.

وأوضح أن الهدف من البرنامج التدريبي هو تعزيز المعرفة القانونية والعملية بقواعد وإجراءات مركز عجمان للتحكيم، والتمكن من فهم دورة الدعوى التحكيمية بصورة متكاملة، والتعرف على آليات تسجيل وإدارة القضايا وتشكيل هيئة التحكيم وإدارة الجلسات وإصدار الأحكام التحكيمية وتنفيذها وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة.

وأضاف أن التحكيم يُعد من أهم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لما يوفره من مرونة وسرعة وسرية في الإجراءات إلى جانب إتاحة الفرصة لأطراف النزاع لاختيار المحكمين من أصحاب الخبرة والاختصاص، بما يسهم في تعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية.

قدّم البرنامج التدريبي، الدكتور أمجد الجهني، عضو مجلس أمناء مركز عجمان للتحكيم، الذي استعرض طبيعة عمل المركز واختصاصاته ودوره في تسوية المنازعات، وشرح القواعد والإجراءات المعتمدة وآليات تقديم طلبات التحكيم، إلى جانب استعراض نماذج تطبيقية عملية هدفت إلى تعزيز فهم المشاركين لمراحل وإجراءات التحكيم وآليّات تنفيذها.

وشهد البرنامج جلسة للمناقشات والاستفسارات، بهدف تبادل الآراء حول مختلف الجوانب المتعلقة بقواعد وإجراءات التحكيم، ومناقشة عدد من الحالات العملية.

وأشاد المشاركون بمحتوى البرنامج التدريبي وأهميته في تعزيز المعرفة بالإجراءات التحكيمية، مؤكدين أن الجلسات التفاعلية والنماذج التطبيقية أسهمت في توضيح آليات العمل المعتمدة لدى مركز عجمان للتحكيم ودعم تطوير مهارات العاملين والمهتمين بمجال تسوية المنازعات.