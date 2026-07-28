«دو» تطلق دليلاً لتسهيل التحول الرقمي للشركات الصغيرة بالتعاون مع «هواوي»



دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو» عن إطلاق دليل «du Business» العملي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركة «هواوي» في الإمارات، والذي يأتي تحت عنوان «من التأسيس إلى الانطلاق نحو النمو»، والمصمم خصيصاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، التي تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، في تبسيط مسار تحولها الرقمي وتحقيق نمو مستدام لأعمالها من خلال حلول رقمية عملية تسهم في تحقيق نتائج ملموسة.

ويستند الدليل العملي إلى إحدى أكثر الدراسات شمولاً حول التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، والتي اعتمدت على مقابلات مباشرة مع 648 شركة صغيرة ومتوسطة أُجريت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، وشملت جميع الإمارات السبع في الدولة وخمسة قطاعات اقتصادية رئيسية.

ويجمع الدليل بين الرؤى المستمدة من السوق والإرشادات العملية القابلة للتنفيذ، والتي تشمل 5 محاور رئيسية هي، تعزيز التفاعل مع العملاء، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز التدفقات النقدية، وبناء المرونة التشغيلية، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بثقة.

ويعالج دليل «من التأسيس إلى الانطلاق نحو النمو» هذه التحديات من خلال توجيه التركيز نحو تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الرقمية الحالية للشركات، حيث يساعد الدليل الشركات الصغيرة والمتوسطة على التركيز على بناء حضور رقمي أقوى، وتبسيط العمليات اليومية، وتحسين تجربة المدفوعات، وحماية البيانات، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي منخفضة المخاطر لتوفير الوقت دون إضافة المزيد من التعقيدات، كما خَلُصَ الدليل العملي إلى أن الشركات التي تخطط لتطوير بنيتها الرقمية بالتعاون مع الشريك الرقمي المناسب، تشهد اضطرابات تشغيلية أقل وفترات توقف أقصر، وتتمتع بثقة أكبر في اتخاذ القرارات.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «دو»: يجسد الدليل التزام «دو» الراسخ بدعم الشركات بما يتجاوز خدمات الاتصال، من خلال توفير رؤى عملية وخبرات موثوقة وحلول رقمية مصممة وفق احتياجاتها، بما يساعد هذه الشركات على تعزيز مرونتها وتحسين الكفاءة وتحقيق النمو بثقة.