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اقتصاد

«طيران الإمارات» تطلق «Crypto.com Pay» لتعزيز خيارات الدفع الرقمي

خلال إطلاق الخدمة بحضور أحمد بن سعيد (وام)
29 يوليو 2026 01:04

دبي (الاتحاد)

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أطلقت «طيران الإمارات» رسمياً خدمة «Crypto.com Pay»، لتتيح لعملائها استخدام حلول الدفع الرقمي عند حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة.
تأتي هذه الخطوة تتويجاً للشراكة التي أُعلن عنها بين الجانبين في يوليو 2025، والتي تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف دمج هذه الخدمة ضمن أنظمة الدفع الرقمية الخاصة بـ«طيران الإمارات». 
وأكد عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، أن إطلاق هذه الخدمة يجسّد التزام «طيران الإمارات» بتوسيع خيارات العملاء ومنحهم مرونة أكبر في طريقة سداد قيمة رحلاتهم.
من جانبه، صرح إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «Crypto.com»، بأن التعاون مع «طيران الإمارات» يمثل محطة مهمة للشركة ولخدمة الدفع الخاصة بها.

طيران الإمارات
دبي
الإمارات
الدفع الرقمي
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