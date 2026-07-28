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اقتصاد

تباطؤ نمو السيارات الكهربائية عالمياً في النصف الأول من العام الجاري

تباطؤ نمو السيارات الكهربائية عالمياً في النصف الأول من العام الجاري
29 يوليو 2026 01:04

ميونيخ (د ب أ)

واصلت تسجيلات السيارات الكهربائية عالمياً ارتفاعهاً خلال النصف الأول من العام، لكن وتيرة النمو تباطأت بشكل حاد، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» للاستشارات وشملت 43 سوقاً رئيسياً.
وجرى تسجيل نحو 6.6 مليون سيارة كهربائية تعمل بالكامل بالبطاريات، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم أن ذلك لا يزال يمثل نمواً، فإن وتيرته تباطأت بشكل كبير، فقد ارتفعت التسجيلات بأكثر من الثلث خلال النصف الأول من عام 2025، وبنحو الثلث تقريباً خلال العام الماضي بأكمله.
وكانت الصين العامل الرئيسي وراء هذا التباطؤ. وانكمش أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم بفارق كبير بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام، ليصل عدد السيارات الكهربائية المسجلة إلى أقل بقليل من 3.6 مليون سيارة، وفقاً لشركة «بي دبليو سي».
ومع ذلك، ارتفعت التسجيلات مجدداً بشكل طفيف خلال الربع الثاني. وفي الوقت الذي انكمش فيه سوق السيارات بشكل عام، شكلت السيارات الكهربائية بالكامل 44% من إجمالي التسجيلات الجديدة في الصين خلال الربع.
كما تراجعت تسجيلات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. وتم تسجيل نحو 460 ألف سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات خلال النصف الأول من العام، بانخفاض قدره 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. 

السيارات الكهربائية
صناعة السيارات الكهربائية
سوق السيارات الكهربائية
أسواق السيارات الكهربائية
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