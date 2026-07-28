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اقتصاد

%96.9 نمو أرباح صناعة الإلكترونيات الصينية

%96.9 نمو أرباح صناعة الإلكترونيات الصينية
29 يوليو 2026 01:04

بكين (وام)

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سجلت صناعة الإلكترونيات الصينية نمواً بنسبة 96.9% في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يسهم بـ 8.5 نقطة مئوية في النمو الإجمالي لأرباح الشركات الصناعية الكبرى، بحسب الهيئة الوطنية للإحصاء.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن هيئة الإحصاء قولها: إنه مع التبني الواسع للذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على قوة الحوسبة، ارتفعت أرباح تصنيع أجهزة الكمبيوتر وأرباح تصنيع المعدات الطرفية للكمبيوتر (بما في ذلك الفئران ولوحات المفاتيح والشاشات) بنسبة 689.3% و305.8% على التوالي عن العام السابق.
وبالنسبة إلى صناعة الأجهزة الإلكترونية، ارتفعت أرباح صناعة الدوائر المتكاملة 2579.5%، في حين ارتفعت أرباح صناعة أجهزة أشباه الموصلات المنفصلة.

صناعة الإلكترونيات
صناعة الإلكترونيات الصينية
الصين
سوق الإلكترونيات الصينية
الإلكترونيات
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