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اقتصاد

11.5 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات خلال 5 أشهر

11.5 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات خلال 5 أشهر
29 يوليو 2026 01:04

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

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بلغت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (AEFTS) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 11.502 تريليون درهم، حسب تقرير احصائيات العمليات المصرفية لشهر مايو 2026 الصادر عن المصرف المركزي.
وذكر التقرير أن التحويلات المنفذة خلال تلك المدة تضمنت 6.9 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و4.599 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك، موضحاً أن قيمة التحويلات بين البنوك خلال شهر مايو بلغت 1.198 تريليون درهم، فيما انخفضت التحويلات بين عملاء البنوك خلال الشهر ذاته لتسجل 919.12 مليار درهم، ولتبلغ قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال شهر مايو الماضي 2.117 تريليون درهم مقابل 2.723 تريليون درهم في أبريل 2026.
وفيما يخص مقاصة الشيكات، فقد أفاد تقرير المركزي، بأن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 554.27 مليار درهم، فيما تجاوز عدد الشيكات التي تمت تسويتها 9 ملايين شيك.

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