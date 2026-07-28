5.633 تريليون درهم أصول البنوك الإماراتية بنهاية مايو

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصل إجمالي الأصول المصرفية للبنوك الإماراتية الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة خلال شهر مايو الماضي، حيث ارتفع بنحو 63 مليار درهم وبنسبة 1.1 % خلال شهر واحد من 5.57 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 5.633 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2026، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.

وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 0.5% وبمقدار 12.3 مليار درهم من 2.72 تريليون درهم إلى 2.733 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وجاء ارتفاع إجمالي الائتمان مدفوعاً بزيادة قدرها 13.8 مليار درهم في الائتمان المحلي، في حين كان للائتمان الأجنبي تأثير سلبي بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليستقر عند 562.5 مليار درهم.

ومن ضمن الائتمان المحلي، ساهمت جميع القطاعات الرئيسية بشكل إيجابي في هذا التوسع حيث كان المحرك الرئيسي هو الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ويرجع ذلك بشكل ملحوظ إلى زيادة قدرها 4.6 مليار درهم في الائتمان الممنوح بالتساوي لكل من الشركات والأفراد حيث ساهم كل منهما بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ذلك ارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 3.5 مليار درهم (1%)، مساهماً بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي.

ورصدت بيانات «المركزي» أن ودائع البنوك خلال مايو الماضي بلغت 3.3463 تريليون درهم بعد أن بلغت 3.467 تريليوناً في نهاية أبريل الماضي، وسجلت ودائع غير المقيمين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.6% لتصل إلى 318.6 مليار درهم. وضمن ودائع المقيمين، جاءت المساهمات الإيجابية من الارتفاع الملحوظ في ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 2.4% لتصل إلى 67.2 مليار درهم مساهمة بمقدار 0.1 نقطة مئوية في التغير الإجمالي.

وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد «ن1» بلغ 1.053 تريليون درهم في نهاية مايو 2026، كما بلغ النقد المتداول خارج البنوك 167.6 مليار درهم، بينما استقرت الودائع النقدية عند 885.9 مليار درهم.

وظل عرض النقد «ن2» مستقراً في نهاية شهر مايو الماضي، مسجلاً 2.85 تريليون درهم، ومن ضمن الودائع شبه النقدية ارتفعت الودائع بالدرهم لتبلغ 1.135 تريليون درهما أسهم بمساهمة إيجابية في التغير الشهري في عرض النقد (ن2).

وبحسب «المركزي» بلغ عرض النقد (3ن) خلال الشهر 3.393 تريليون درهم في نهاية مايو، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي لتصل 539.5 مليار درهم.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن القاعدة النقدية بلغت 848.5 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وسجلت أرصدة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 49.4% لتصل إلى 295.4 مليار درهم.