الأربعاء 29 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

5.633 تريليون درهم أصول البنوك الإماراتية بنهاية مايو

مقر مصرف الإمارات المركزي - أرشيفية
29 يوليو 2026 01:04

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
خلال 6 أشهر.. 27 مليون عملية تواصل عبر القنوات الرقمية لـ«الموارد البشرية»
«البلديات والنقل»: 57.316 إجراءً للصيانة الوقائية

واصل إجمالي الأصول المصرفية للبنوك الإماراتية الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة خلال شهر مايو الماضي، حيث ارتفع بنحو 63 مليار درهم وبنسبة 1.1 % خلال شهر واحد من 5.57 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 5.633 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2026، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.
وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 0.5% وبمقدار 12.3 مليار درهم من 2.72 تريليون درهم إلى 2.733 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وجاء ارتفاع إجمالي الائتمان مدفوعاً بزيادة قدرها 13.8 مليار درهم في الائتمان المحلي، في حين كان للائتمان الأجنبي تأثير سلبي بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليستقر عند 562.5 مليار درهم. 
ومن ضمن الائتمان المحلي، ساهمت جميع القطاعات الرئيسية بشكل إيجابي في هذا التوسع حيث كان المحرك الرئيسي هو الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ويرجع ذلك بشكل ملحوظ إلى زيادة قدرها 4.6 مليار درهم في الائتمان الممنوح بالتساوي لكل من الشركات والأفراد حيث ساهم كل منهما بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ذلك ارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 3.5 مليار درهم (1%)، مساهماً بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي.
ورصدت بيانات «المركزي» أن ودائع البنوك خلال مايو الماضي بلغت 3.3463 تريليون درهم بعد أن بلغت 3.467 تريليوناً في نهاية أبريل الماضي، وسجلت ودائع غير المقيمين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.6% لتصل إلى 318.6 مليار درهم. وضمن ودائع المقيمين، جاءت المساهمات الإيجابية من الارتفاع الملحوظ في ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 2.4% لتصل إلى 67.2 مليار درهم مساهمة بمقدار 0.1 نقطة مئوية في التغير الإجمالي.
وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد «ن1» بلغ 1.053 تريليون درهم في نهاية مايو 2026، كما بلغ النقد المتداول خارج البنوك 167.6 مليار درهم، بينما استقرت الودائع النقدية عند 885.9 مليار درهم.
وظل عرض النقد «ن2» مستقراً في نهاية شهر مايو الماضي، مسجلاً 2.85 تريليون درهم، ومن ضمن الودائع شبه النقدية ارتفعت الودائع بالدرهم لتبلغ 1.135 تريليون درهما أسهم بمساهمة إيجابية في التغير الشهري في عرض النقد (ن2).
وبحسب «المركزي» بلغ عرض النقد (3ن) خلال الشهر 3.393 تريليون درهم في نهاية مايو، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي لتصل 539.5 مليار درهم.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن القاعدة النقدية بلغت 848.5 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وسجلت أرصدة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 49.4% لتصل إلى 295.4 مليار درهم.

أصول البنوك
الإمارات
البنوك الإماراتية
البنوك في الإمارات
البنوك العاملة في الدولة
البنوك الوطنية
البنوك
مصرف الإمارات المركزي
المصرف المركزي
المصرف المركزي الإماراتي
آخر الأخبار
ترامب خلال صعوده الطائرة الرئاسية في مطار مقاطعة أوكلاند الدولي - أ ف ب
الأخبار العالمية
ترامب يشيد بالمحادثات مع إيران ويلوح بالتصعيد
29 يوليو 2026
جنود إسرائيليون يقومون بوضع حواجز في مدينة الخليل - أ ف ب
الأخبار العالمية
اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين تتواصل بالضفة
29 يوليو 2026
وسط العاصمة السورية دمشق - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: معالجة 75 ألف وثيقة متعلقة بالمفقودين في سوريا
29 يوليو 2026
مركز التسوق «إيون مول» المتضرر في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو اليابانية (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى وعالقون بعد زلزال شديد في اليابان
29 يوليو 2026
الفيضانات تغمر قرى في شرق باكستان
الأخبار العالمية
الفيضانات تغمر قرى في شرق باكستان
29 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©