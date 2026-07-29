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الذهب يتراجع والمعادن النفيسة تسجل أداء متبايناً

الذهب يتراجع والمعادن النفيسة تسجل أداء متبايناً
29 يوليو 2026 08:32

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء، مع استمرار استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في شهر، ما زاد تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4021.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:52 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4% إلى 4021.70 دولار.

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وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 57.20 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 1605.96 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1268.35 دولار.

 

المصدر: وكالات
الذهب
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