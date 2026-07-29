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الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهر

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في شهر
29 يوليو 2026 09:14

استقر الدولار الأميركي اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى له في شهر، مدعوما باستمرار قوته أمام العملات الرئيسية.

وظل اليورو عند أدنى مستوى له في شهر مسجلا 1.1386 دولار، بعد تراجعه 0.3% منذ بداية الشهر، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.06% إلى 1.3282 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته منذ مطلع يوليو.

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واستقر مؤشر الدولار عند 101.43 نقطة مقابل سلة من العملات، بينما ارتفع قليلا أمام الين إلى 163.88، ما أبقى الضغوط على العملة اليابانية التي تقترب من أدنى مستوياتها في 40 عاما.

ولم يشهد الدولار الأسترالي تغيرا يذكر ليستقر عند 0.6973 دولار أميركي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.09% إلى 0.5782 دولار.

المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
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