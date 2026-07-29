أدنوك للتوزيع تطلق "Engage" الإعلانية

أعلنت "أدنوك للتوزيع"، اليوم، إطلاق منصة "Engage من أدنوك"، أول شبكة إعلانية متكاملة تطلقها شركة متخصصة في قطاعي التنقل والتجزئة في الدولة، في خطوة تعزز منظومتها الرقمية وتوسّع نطاق القيمة التي تقدمها للعملاء والشركاء والعلامات التجارية.

ووفق البيان الصحفي الصادر عن الشرك، تمكّن "Engage من أدنوك" العلامات التجارية من الوصول إلى العملاء في اللحظات الأكثر تأثيراً خلال رحلاتهم اليومية، من خلال حلول إعلانية قائمة على البيانات ومرتبطة باهتماماتهم.

وعلى خلاف الإعلانات التقليدية الخارجية، تجمع المنصة بين المساحات الإعلانية الرقمية والخارجية في محطات الخدمة، إلى جانب البيانات المباشرة المستمدة من برنامج "مكافآت أدنوك"، بما يتيح للعلامات التجارية إطلاق حملات تسويقية متكاملة ضمن منظومة واحدة.

وتستند المنصة الإعلانية الجديدة إلى واحدة من أكبر منظومات العملاء اليومية في دولة الإمارات، حيث تخدم شبكة "أدنوك للتوزيع" نحو 700 ألف عميل يومياً عبر محطات الخدمة وتسجل أكثر من 250 مليون معاملة سنوياً، مدعومة برؤى مستمدة من أكثر من 2.7 مليون عضو في برنامج "مكافآت أدنوك".

وتساعد "Engage من أدنوك" العلامات التجارية على تقديم تجارب أكثر ملاءمة للعملاء وقياس أثر الحملات الإعلانية، مع الالتزام بأعلى معايير حماية البيانات وأطر موافقات العملاء المعمول بها.

وقالت جاكلين البغدادي، الرئيس التنفيذي للتسويق في "أدنوك للتوزيع"، إن إطلاق "Engage من أدنوك" يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطور "أدنوك للتوزيع" وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاعي التنقل والتجزئة، ومع سعي الشركة إلى تسريع نمو أعمالها في قطاع التجزئة غير الوقود، يتم توظف القدرات الرقمية والمنظومتة المتكاملة لابتكار فرص جديدة تعود بالنفع على العلامات التجارية والعملاء وأعمال الشركة.

وأضافت أن العلامات التجارية تبحث اليوم عن حلول تساعدها على تحويل البيانات والرؤى إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، ومن خلال شبكة "أدنوك للتوزيع" ومنصة بيانات العملاء التابعة لها، يتاح للعلامات التجارية تنفيذ حملات أكثر تأثيراً وفاعلية، والوصول إلى العملاء في الأوقات التي يكونون فيها أكثر تفاعلاً خلال رحلاتهم، مع فهم أوضح لأثر الحملات ونتائجها.

وتستفيد المنصة من برنامج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في "أدنوك للتوزيع"، الذي يوظف البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي في تعزيز فعالية الحملات الإعلانية وقياس أثرها.

وبحسب البيان، تتميز "Engage من أدنوك" بقدرتها على ربط مختلف نقاط التواصل مع العملاء ضمن تجربة متكاملة، بدءاً من القنوات الرقمية وتطبيق "مكافآت أدنوك" وصولاً إلى الشاشات الرقمية في محطات الخدمة ومتاجر "واحة من أدنوك"، بما يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى الجمهور بفاعلية أكبر والاستفادة من قوة البيانات لتعزيز الاهتمام بالعلامة التجارية وتحفيز قرارات الشراء.

وتعتمد "Engage من أدنوك" على الحضور الواسع لشبكة "أدنوك للتوزيع"، التي تتم عبرها ثلثي معاملات الوقود في دولة الإمارات، ما يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى واحدة من أكثر قواعد العملاء تفاعلاً في الدولة.

ويدعم إطلاق "Engage من أدنوك" استراتيجية الشركة الهادفة إلى تسريع نمو أعمالها في قطاع التجزئة غير الوقود، والذي سجل نمواً تجاوز 14% في إجمالي الأرباح على أساس سنوي خلال عام 2025، كما يُتوقع أن تسهم المنصة الإعلانية بأكثر من 25 مليون دولار من إجمالي الأرباح خلال السنوات الخمس الأولى.

وتحظى "Engage من أدنوك" بدعم منظومة متنامية من الشركاء الاستراتيجيين، تضم "Publicis" و"Pyxis" التابعة للشركة العالمية القابضة و"LiveRamp" و"Network International"، حيث تجمع هذه الشراكات خبرات متقدمة في مجالات الإعلام والذكاء الاصطناعي وتكامل البيانات والقياس والتحليلات التجارية، بما يساعد العلامات التجارية على تحقيق قيمة أكبر من خلال أكبر منظومة للتنقل والتجزئة في دولة الإمارات.

وأفادت "أدنوك للتوزيع" بأنها ستواصل دراسة فرص تطوير قدرات "Engage من أدنوك" وتوسيع نطاق خدماتها بما يواكب احتياجات العملاء وفرص النمو المستقبلية في الأسواق التي تعمل بها.

وقال باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لـ "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا، إن "أدنوك للتوزيع" نجحت في بناء واحدة من أكثر منظومات العملاء تأثيراًَ في دولة الإمارات، ما يوفر فرصة استثنائية للعلامات التجارية للاستفادة من الإمكانات المتنامية للإعلام في قطاع التجزئة.

من جانبه قال مخلص عودة، الرئيس التنفيذي لشركة "Pyxis"، إن "Engage من أدنوك" تمثل نقلة نوعية في مجال الإعلانات الرقمية للعلامات التجارية، ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، نعمل على إنشاء منصة إعلانية فريدة تُمكّن العلامات التجارية من التواصل مع العملاء في الأوقات الأمثل، وتقديم تجارب مؤثرة وقابلة للقياس، معربا عن التطلع للعمل معاً إلى وضع معايير جديدة لقطاع الإعلانات الرقمية والإعلام في قطاع التجزئة.

من جهته قال أوليفر كلاندر، نائب الرئيس الإقليمي للعلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "LiveRamp"، إن منظومة البيانات المباشرة وقاعدة العملاء المتكاملة لدى "أدنوك للتوزيع" توفر فرصاً كبيرة للعلامات التجارية للوصول إلى العملاء بدقة وفاعلية أكبر، ومن خلال إمكانات التعاون الآمن للبيانات وقياس الأداء، نساعد المعلنين على تعزيز فعالية حملاتهم مع الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية والمسؤولية في استخدام البيانات.

من ناحيته قال غوركيم كوسيوغلو، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء والذكاء الاصطناعي للمجموعة في "Network International"، إنه ومن خلال الجمع بين البيانات الرؤى المستمدة من بيانات الإنفاق لدينا وأداء الحملات الإعلانية، تتيح "Engage من أدنوك" للعلامات التجارية فهماً أدق لفعالية أنشطتها التسويقية وأثرها التجاري، ومن خلال هذه الشراكة، لافتا إلى أنه سيتم تزوّد العلامات التجارية برؤى تساعدها على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية.