11 مليار درهم زيادة في رصيد «المركزي» من السبائك الذهبية خلال عام

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من سبائك الذهب، خلال شهر مايو الماضي بنسبة 38% على أساس سنوي تعادل 11 مليار درهم ليصل إلى 39.93 مليار درهم، مقارنة بنحو 28.93 مليار درهم بنهاية مايو 2025.

وأكدت البيانات ارتفاع رصيد المركزي من الذهب خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بنسبة 5.37% تعادل 2.035 مليار درهم، ليصل إلى 39.93 مليار درهم، في نهاية مايو 2026، مقارنة مع 37.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025 .

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، أن رصيد سبائك الذهب تراجع على أساس شهري بنسبة 2.15% أو ما يعادل 879 مليون درهم، مقارنة مع 40.81 مليار درهم بنهاية أبريل 2026.





