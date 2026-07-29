15.4 % نمو استثمارات بنوك أبوظبي إلى 486.2 مليار درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن زيادة إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي بنحو 65 مليار درهم، وبنسبة 15.4% على أساس سنوي، لتبلغ 486.2 مليار درهم في مايو الماضي، مقابل 421.2 مليار درهم في مايو 2025، مؤكدة أن استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنسبة 2% أو بنحو 9.3 مليار درهم، خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق، حيث سجّلت 476.9 مليار درهم بنهاية أبريل 2026. وأظهرت بيانات «المركزي» أن أصول بنوك أبوظبي نمت خلال شهر مايو الماضي بنسبة 15.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.729 تريليون درهم، مقابل نحو 2.36 تريليون درهم في نهاية مايو 2025، بزيادة تعادل نحو 368.6 مليار درهم، مشيرة إلى زيادة أصول بنوك أبوظبي بنسبة 1.4% خلال شهر مايو الماضي، وبنحو 36.6 مليار درهم، حيث كانت قد سجّلت 2.692 تريليون درهم في نهاية الشهر أبريل 2026. ووفق بيانات المصرف المركزي، ضمن تقرير المؤشرات المصرفية، استناداً إلى موقع المكتب الرئيسي للبنك، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدّم من بنوك أبوظبي نحو 1.264 تريليون درهم في مايو الماضي، مقابل نحو 1.078 تريليون درهم في مايو من العام 2025، بزيادة تعادل نحو 186.5 مليار درهم، وبنسبة نمو 17.3% على أساس سنوي. وأكدت أن الائتمان المقدّم من بنوك أبوظبي ارتفع بنسبة 0.4% خلال شهر مايو، مقارنة بشهر أبريل، تعادل 4.9 مليار درهم، ليصل إلى 1.264 تريليون درهم، مقارنة بنحو 1.26 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي. وأوضحت أن إجمالي الائتمان الذي قدّمته بنوك أبوظبي (للقطاع الخاص) زاد خلال شهر مايو الماضي بنسبة 8.2% على أساس سنوي، تعادل 51.8 مليار درهم ليصل إلى 681.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 629.3 مليار درهم في مايو 2025، فيما زاد الائتمان الذي قدّمته بنوك أبوظبي للقطاع الخاص بنسبة 0.6% خلال شهر، حيث كان قد سجّل 676.8 مليار درهم في أبريل 2026، ما يمثّل زيادة بنحو 4.3 مليار درهم، لافتة إلى أن إجمالي الائتمان الذي قدّمته بنوك أبوظبي (للأفراد) زاد خلال شهر مايو الماضي بنسبة 10.8% على أساس سنوي، تعادل 25.4 مليار درهم، ليصل إلى 261 مليار درهم، مقارنة بنحو 235.6 مليار درهم في مايو 2025، فيما زاد الائتمان الذي قدّمته بنوك أبوظبي للأفراد بنسبة 0.6% خلال شهر، حيث كان قد سجّل 259.5 مليار درهم في أبريل 2026، ما يمثّل زيادة بنحو 1.5 مليار درهم. وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 12.6% خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي، وبمقدار 172.6 مليار درهم، لتزيد على 1.543 تريليون درهم، مقارنة مع 1.371 تريليون درهم في مايو 2025، موضحة أن بنوك أبوظبي سجّلت انخفاضاً في ودائعها بنسبة 0.5% خلال شهر، تعادل 8.4 مليار درهم، حيث كانت قد بلغت 1.552 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي.